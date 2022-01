Na volta de D'Alessandro, Inter derrota o União Frederiquense

No jogo que marcou a volta de D'Alessandro ao estádio Beira-Rio, o Inter venceu o União Frederiquense por 2 a 0, na noite de sábado (29), pela 2ª rodada do Gauchão. O ídolo argentino marcou o gol da vitória, enquanto o estreante Wesley Moraes foi o responsável por abrir o placar. Assim, o time comandado por Alexander Medina chegou à segunda vitória em dois jogos, somando seis pontos.

Aos 13 minutos, Wesley Moraes foi agarrado durante cobrança de escanteio, caiu na área e a arbitragem marcou pênalti - o próprio jogador cobrou firme para fazer 1 a 0. Atrás do placar, o Frederiquense buscou sair mais para o jogo, mas teve dificuldades para levar perigo ao gol, apesar de algumas finalizações de fora da área.

A volta do intervalo começou com um pouco mais de espaço em campo e os dois times chegaram ao ataque logo nos primeiros minutos, mas ambos os goleiros foram seguros nos lances. No momento que o ritmo do Inter não era dos melhores, o time conseguiu uma falta na entrada da área. Já em campo, D'Alessandro cobrou entre a barreira e mandou para o fundo das redes.

Na próxima rodada, diante do São Luiz, o Inter joga no estádio 19 de outubro, em Ijuí, na quarta-feira, às 19h.