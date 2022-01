Ferreira ganha a camisa 10 e renova contrato até 2024

Ferreirinha foi anunciado no início da tarde desta sexta-feira (28), como a grande contratação gremista para a temporada 2022. Com alfinetadas em Douglas Costa, a direção tricolor passou a camisa 10 para o atacante de 24 anos, que renovou seu vínculo até o final de 2024. O jogador estava ao lado do executivo de futebol, Diego Cerri, e do diretor de futebol, Sérgio Vasques.

Serginho fez questão de valorizar a escolha de Ferreira em seguir no clube e a importância de usar o novo número: “A 10 do maior deles, que o grande Pelé usou. Você será o nosso 10. Conto com você e sei que nos representará para colocar o Grêmio na Série A. Que fique até 2024, renove e se aposente no Grêmio. Contamos com você", disse.

Ferreirinha falou sobre o peso da camisa tricolor e da tarefa de devolver o Grêmio à elite nacional. “Pressão é vestir a camisa do Grêmio. A 10 é um detalhe. Toda criança deseja jogar com a 10. Eu também. O Pelé usou esse número e eu estou honrado em vestir a 10 do Grêmio”, comemorou. “Me sinto em dívida, assim como todos os que ficaram, em colocar o clube onde nunca deveria ter saído. Amo o Grêmio. O esforço que a direção fez para eu ficar me valorizou bastante”, acrescentou o jogador que confirmou que outras equipes do País e do exterior procuraram seu representante.

Cerri afirmou que a ampliação do contrato é como se fosse a grande contratação da temporada. “Nessa renovação foi aumentada a multa. Hoje o Grêmio está muito mais protegido”, assegurou. Por um acordo de confidencialidade, os valores são mantidos em sigilo.