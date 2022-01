Coração do Gigante oferece ingressos para Inter x União Frederiquense

Neste sábado (29), o Inter enfrenta o União Frederiquense, às 19h, no Beira-Rio, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Será a primeira partida do Colorado em seu estádio na temporada 2022, que busca engatar a segunda vitória na competição. Para os torcedores que quiserem assistir aos comandados de Cacique Medina, pela primeira vez na casa colorada, os ingressos na área do Coração do Gigante já estão à venda.

Os ingressos para o setor podem ser adquiridos pelo site www.coracaodogigante.com.br ou por meio da bilheteria localizada no Edifício Garagem, que funciona neste sábado (29) das 10h até o encerramento do 1º tempo do jogo.

Os protocolos sanitários em decorrência da pandemia seguem os mesmos do final de 2021: 100% da capacidade do Beira-Rio, uso de máscara obrigatório, utilização de álcool em gel, locais próprios para higienização das mãos e distanciamento social.

A abertura dos portões será às 17h. Os torcedores poderão acessar o Coração do Gigante pelo Portão 1 (cadeiras e camarotes superiores), pela Passarela EDG (cadeira, mundial, camarotes superiores e camarotes) ou pelo Acesso 5C (Camarotes Padre Cacique).

Confira os valores dos ingressos

Cadeiras

- Acompanhante Colorado do Coração: R$ 80

- Público em geral: R$ 160

- Meia-entrada: R$ 80

Cadeira Mundial (com alimentação inclusa)

Venda exclusiva Colorado do Coração da categoria Mundial:

- Acompanhante Colorado do Coração: R$ 140

Cadeira Mundial (SEM alimentação)

Venda para público geral:

- Inteira: R$ 340

- Meia-entrada: R$ 170

Cadeira Camarote Superior Individual

- Acompanhante Colorado do Coração: R$ 90

- Público em geral: R$ 180

- Meia-entrada: R$ 90

Camarote Edvaldo Pereira Paiva 18 lugares

- Público em Geral: Inteiro R$ 9.684 / Meio R$ 4.842

- Colorado do Coração: Inteiro R$ 4.842 / Meio R$ 2.421

Para conferir o serviço completo da partida, como informações referentes a descontos e formas de pagamento, dentre outras, basta acessar o site: www.coracaodogigante.com.br.