Yuri Alberto viaja para a Rússia, mas fica até junho no Inter

após a vitória contra o Juventude nesta quarta-feira (26) O Inter confirmou,, a venda de Yuri Alberto ao Zenit, da Rússia. O jogador foi liberado para viajar ao país do leste europeu e realizar exames médicos nesta quinta (27). A confirmação veio em manifestação do presidente Alessandro Barcellos, em vídeo divulgado pelos perfis oficiais do Inter.

"Venho, depois dessa importante vitória, para comunicar o aceite do Inter à proposta do Zenit, da Rússia, pelo atleta Yuri Alberto. Amanhã o atleta viaja para Rússia para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes que faltam. Após esta conclusão, o atleta volta ao Brasil onde irá cumprir seu contrato até junho com Internacional", disse o mandatário.

A negociação movimentará 20 milhões de euros (R$ 123,8 milhões pela cotação atual). O Inter detém 75% dos direitos econômicos do jogador e tinha entre seus planos a manutenção de mais 10% para uma negociação futura.

Yuri Alberto marcou o segundo gol do jogo inaugural da temporada, uma vitória de 2 a 1 sobre o Juventude pela primeira rodada do Gauchão.

"O clube já acertou e nos confirmou a condição, que tinha tudo fechado com o time russo para ele viajar amanhã. Mas também manifestou que o jogador ficará aqui até a metade do ano no Inter", confirmou o técnico Alexander Medina em entrevista coletiva.