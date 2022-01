Dupla Grenal volta a campo neste sábado para disputa da 2ª rodada

Inter venceu o Juventude o Grêmio, o Caxias A dupla Grenal volta a campo neste sábado (29) para a disputa da 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. A estreia de ambos foi com vitória. O, ambos por 2 a 1.

O Tricolor manterá a equipe de transição, sob o comando de Cesar Lopes. O desafio será o Brasil de Pelotas, às 16h30min, no Bento Freitas. O Xavante estreou com um empate sem gols com o Aimoré, fora de casa.

Já o Inter de Cacique Medina mudará a escalação para encarar o União Frederiquense, às 19h, no Beira-Rio. Os jogadores que atuaram em Caxias devem ser preservados, dando oportunidade aos suplentes. O adversário colorado empatou, em casa, diante do Novo Hamburgo. A partida marcou a estreia do sistema de iluminação da Arena em Frederico Westphalen.

O Grêmio dará mais uma chance para a garotada mostrar serviço para o técnico Vagner Mancini, que segue comandando o time principal em ritmo de pré-temporada. O duelo deste sábado servirá para os garotos ganharem espaço no período que é visto como um vestibular. Nomes como Pedro Lucas, Vini Paulista, Rildo e Elias Manoel, autor dos dois gols da vitória, estão cada vez mais próximos do grupo de cima.

No Beira-Rio, a quinta-feira (27) foi dia de apresentação do atacante David, contratado junto ao Fortaleza. O jogador de 26 anos se diz motivado no novo clube e escolheu o Colorado como um desafio na carreira. David falou que conversou bastante com Cacique Medina e já identificou semelhanças com Vojvoda, seu ex-técnico.

Nesta quinta-feira, Yuri Alberto foi liberado para viajar à Rússia para a realização de exames físicos e assinatura do contrato com o Zenit, seu novo clube a partir de julho. A direção do Inter garantiu que o atacante fique no Beira-Rio até o final de junho, além de manter 10% em uma futura negociação. O Colorado deve embolsar cerca de R$ 90 milhões por 75% dos direitos que detém de Yuri.