Campeonato Gaúcho: Inter vence o Ju na estreia de Cacique Medina

A estreia do Inter de Alexander Medina foi com vitória fora de casa. Na tarde desta quarta-feira, o Colorado não deixou uma boa impressão nos 45 minutos inicias, mas, após uma boa conversa do técnico uruguaio, a equipe melhorou na etapa final e venceu o Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. O próximo desafio do Inter será sábado, diante da torcida, contra o União Frederiquense. Logo após o jogo, o presidente Alessandro Barcellos confirmou a venda de Yuri Alberto aos russos do Zenit, mas o jogador segue até a metade do ano no Beira-Rio.

O primeiro tempo colorado foi preocupante. Sem conseguir ficar com a bola, os comandados de Cacique Medina criaram pouco e só não saíram derrotados graças às defesas do goleiro Daniel, que evitou que o Juventude não saísse na frente. Aos 10 minutos, Ricardo Bueno recebeu nas costas da defesa, invadiu a área e chutou forte para boa defesa do goleiro do Inter.

Aos 29, o time da Serra quase abriu o placar novamente: Jadson cruzou da direita para Capixaba. Sozinho, o atacante cabeceou no canto, e a bola acertou o poste. Depois de ser ameaçado duas vezes, o Colorado chegou ao gol de William apenas aos 33 minutos, quando Taison tocou para Yuri Alberto, mas o camisa 11 chutou fraco, para fácil defesa do goleiro do Ju. Já aos 40, em cobrança de falta frontal, Boschilia cobrou com perigo, mas a bola passou por cima.

E, no finalzinho da etapa inicial, Daniel voltou a brilhar para salvar a equipe da Capital com duas boas defesas. Aos 44, após cruzamento de Capixaba, Parede tentou de peito e Daniel defendeu. No rebote, Ricardo Bueno chutou para o goleiro do Inter brilhar novamente.

A conversa no vestiário parece ter feito muito bem ao time de Cacique Medina. Por outro lado, Jair Ventura não conseguiu fazer com que o Ju repetisse o bom primeiro tempo. Logo aos três minutos, Taison encontrou Moisés, que tocou na medida para Mauricio dominar e bater para o fundo das redes. Cinco minutos depois, o Colorado ampliou: Boschilia cruzou da esquerda, e Yuri Alberto dominou e chutou forte para deixar o dele.

Depois disso, o Inter recuou naturalmente, e o Juventude partiu em busca do seu gol. Aos 16, Parede arriscou e Daniel fez mais uma grande defesa. Aos 32, foi a vez de Bassani soltar a bomba e Daniel salvar o Colorado. Só que dois minutos depois, após bola levantada na área, Dourado tocou com a mão. Na cobrança da penalidade, Ricardo Bueno descontou. Os donos da casa até tentaram o gol de empate, mas o Inter soube controlar o jogo e garantir a vitória fora de casa.

Juventude 1

William; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Rafael Forster (Moraes) e William Matheus; Jadson, Darlan, Chico (Hélio) e Capixaba (Dudu); Guilherme Parede (Bassani) e Ricardo Bueno (Vítor Gabriel). Técnico: Jair Ventura.

Inter 2

Daniel; Heitor, Bruno Mendez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Boschilia (Liziero), Taison (Johnny) e Maurício (Caio Vidal/Kaíque Rocha); Yuri Alberto (Matheus Cadorini). Técnico: Alexander Medina.

Árbitro: Roger Goulart.