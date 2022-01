Inter tem força máxima para estreia contra o Juventude no Gauchão

A torcida do Inter finalmente poderá ver o time de Alexander Medina em campo. O Colorado do técnico uruguaio entra em campo nesta quarta-feira (26), às 16h, em Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude, pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho. E o Inter vai com o que tem de melhor no primeiro desafio da temporada. Perto de um acerto com o Zenit, da Rússia, a partida pode marcar a despedida de Yuri Alberto com a camisa colorada.

O atacante de 21 anos está cada vez mais perto do clube russo. A direção do Inter ainda tenta ficar com o atleta até o meio do ano e com uma fatia de 10% dos direitos federativos em uma futura venda, entretanto, os russos negociaram o atacante Sardar Azmoun ao Bayer Leverkusen, o que abre a vaga para a chegada de um estrangeiro. E o desejo do técnico Sergey Semak é contar com o jogador imediatamente.

recém anunciado David Enquanto tenta manter o atacante valioso, o Colorado faz sua estreia na temporada. Cacique Medina ainda não contará com Gabriel Mercado, Rodrigo Lindoso, Wesley Moraes e o. De acordo com o departamento físico, eles não tiveram toda a carga de treino dos demais companheiros ao longo da pré-temporada e permaneceram em Porto Alegre para complementar o trabalho. Já o argentino D'Alessandro cumprirá suspensão por julgamento no Gauchão de 2020 e ficará à disposição na próxima rodada.

A partir deste cenário, o Colorado tem uma dúvida para a estreia no Estadual. Maurício e Gustavo Maia brigam por uma vaga entre os titulares. Uma provável escalação pode ter Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Gustavo Maia (Mauricio), Taison e Boschilia; Yuri Alberto.

Fora de campo, a direção segue no mercado em busca de mais reforços e se aproxima de um acerto com o Independiente para anunciar o lateral-direito Fabricio Bustos. O time argentino exige o pagamento de uma dívida que o Colorado tem relacionada à negociação do zagueiro Cuesta para liberar o atleta. Já a negociação com o atacante uruguaio Brian Rodríguez segue sem novidades.