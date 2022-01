Jogadores que atuam na Europa se apresentam e seleção fica completa em Quito

A seleção brasileira está finalmente completa para a reta final das Eliminatórias. Os jogadores convocados por Tite que atuam na Europa desembarcaram em Quito, no Equador, na noite de segunda-feira, onde o Brasil se concentra para o duelo contra os donos da casa, na quinta-feira, às 18h (horário de Brasília). Weverton, do Palmeiras, chegou na capital equatoriana de um voo fretado e também se juntou ao elenco.

Tite comanda o primeiro treino com o grupo completo às 18h desta terça-feira (25), no estádio Olímpico Atahualpa. Nesta quarta-feira (26), o time realiza atividades no estádio Roberto Paz Delgado, também em Quito, palco da partida contra o Equador.

Retornando à lista de Tite, o lateral-esquerdo Alex Telles, do Manchester United, comemorou a presença na seleção e destacou a importância da convocação em ano de Copa do Mundo. "Eu sei o quanto trabalhei e batalhei para isso. Estou muito entusiasmado e motivado para dar o meu melhor possível."

Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, também comemorou a presença no time de Tite e diz que a viagem ajudou no entrosamento entre os atletas. "Foi uma viagem longa, podemos conversar sobre os clubes que jogamos. Fico muito feliz em poder estar aqui novamente. É mais um sonho realizado. Espero dar o meu melhor e ajudar a equipe da melhor forma possível", avaliou.

Únicos jogadores a se apresentarem no domingo, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Gabriel, ambos do Flamengo, realizaram uma série de exercícios físicos na academia sob a supervisão da comissão técnica. Com Covid-19, a delegação brasileira está "desfalcada" do coordenador Juninho Paulista, do auxiliar técnico César Sampaio, do preparador físico Fabio Mahseredjian, do analista de desempenho Raony Thadeu e do assessor de comunicação Vinícius Rodrigues.

Com 34 pontos, a seleção brasileira lidera a tabela de classificação e já garantiu vaga no Mundial. Na terça-feira da próxima semana, o Brasil volta a campo para enfrentar o Paraguai, no Mineirão, às 21h30min.