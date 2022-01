Equipe de transição abrirá o Gauchão contra o Caxias, na quarta-feira (26), na Arena

Deivison Ávila

De olho na acirrada disputa pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio estenderá sua pré-temporada. Nestas duas primeiras rodadas do Estadual - Caxias e Brasil-Pel -, o Tricolor entrará em campo com o time de transição, comandado por César Lopes. A estreia da equipe principal acontecerá apenas na 3ª rodada, diante do São José, aí sob o comando de Vagner Mancini.