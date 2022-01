Colorado finalmente anuncia o atacante David

Finalmente chegou ao fim à espera do anúncio do atacante David. Após uma semana em Porto Alegre, já treinando com os companheiros, o jogador de 26 anos foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira. Após solucionar algumas pendências referentes à documentação, o atleta surgiu vestindo a camisa 17 e assinou contrato por quatro temporadas, até dezembro de 2025.

Um dos destaques do Fortaleza na inédita campanha que levou o clube ao quarto lugar no Brasileirão e à vaga direta na Libertadores da América, David custou R$ 10,85 milhões por 45% de seus direitos federativos. Em 2021, ele marcou 13 gols e deu seis assistências. De acordo com informações do próprio clube cearense, eles ainda ficaram com 8% de um futuro negócio.

Revelado pelo Vitória, David acabou sendo negociado com o Cruzeiro, em 2018, mas deixou o clube mineiro após o rebaixamento. Desde então, estava no Fortaleza. Nas últimas duas temporadas, disputou 112 jogos e marcou 25 gols. O atacante surge como peça de reposição para a vaga de Patrick, negociado com o São Paulo, e é visto como peça importante no esquema utilizado pelo técnico Alexander Medina.

Nesta segunda-feira, Taison falou sobre o início de temporada do Colorado, que estreia nesta quarta-feira, às 16h, diante do Juventude, pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho, em Caxias do Sul. Segundo o camisa 10, o grupo ganhou reforços importantes e da importância de conquistar um título em 2022. "Nosso primeiro campeonato é o gaúcho e nós vamos brigar por título. Há muito tempo o Inter não ganha o Gauchão, temos uma nova oportunidade e queremos ser campeões", contou.

Taison avaliou as chegadas neste início de ano: "As contratações chegaram, importantes para um campeonato como o que temos. Agora inicia o Gauchão, depois Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A chegada do mister (Alexander Medina) está nos ajudando muito também", avaliou.

Questionado sobre a possibilidade de o Inter perder Yuri Alberto, Taison foi direto. "Quero que ele fique, mas eu sei do sonho de todo jogador que é jogar na Europa. Eu tive isso e sei como é. Tento conversar um pouco com ele sobre isso, mas não depende de mim, depende do clube", disse.