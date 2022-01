Como chegam os 12 times para a disputa do Gauchão 2022

Na quarta-feira (26) tem início mais um Campeonato Gaúcho. Repetindo a fórmula da última edição, com os 12 clubes se enfrentando em turno único, os quatro primeiros colocados avançam à 2ª fase e os dois últimos são rebaixados. Nas semifinais, os times se enfrentam em jogos de ida e volta, o que se repete na decisão para conhecer o campeão estadual. As finais estão previstas para os dias 30 de março e 3 de abril. As novidades deste ano são o União Frederiquense e o Guarani de Bagé, que subiram da Divisão de Acesso. A Federação Gaúcha de Futebol planeja usar árbitro de vídeo a partir das semifinais.

Grêmio

rescisão contratual de Douglas Costa Atual tetracampeão gaúcho, o Tricolor inicia a competição em um processo de reformulação. Na temporada em que o objetivo é voltar à elite do futebol nacional, o técnico Vagner Mancini terá o Gauchão para armar um time para a disputa da Série B. Até o momento, as principais contrações são o meia argentino Benítez, ex-São Paulo, e o atacante Janderson, vindo de dois anos no Atlético-GO. A principal baixa no elenco foi a, além de outros sete atletas que deixaram o clube.

Inter

O grupo ainda deve receber um lateral-direito, dois meio-campistas e dois atacantes pelos lados. O Colorado vai em busca da retomada da hegemonia estadual. Sem vencer um Gauchão desde 2016, o título traria confiança para o início de trabalho do técnico uruguaio Alexander Medina. Ainda em processo de montagem do elenco, a ideia é agregar atletas ao longo do campeonato. Até o momento, as principais chegadas são os atacantes Wesley Moraes, do Aston Villa, e David, do Fortaleza.

Juventude

Empolgado pela permanência na Série A na última temporada do Brasileirão, a direção da Papada manteve o técnico Jair Ventura para este ano. Mesmo com a perda de alguns jogadores por fim de empréstimo ou negociação, a direção está buscando novos nomes. Do Grêmio, chegaram o volante Darlan e o zagueiro Paulo Miranda. Sem muito dinheiro para investir, o atual campeão do Interior aposta em reforços cedidos. Um nome que pode vir do Talleres, da Argentina, é o atacante Guilherme Parede, que já atuou no Inter.

Caxias

A equipe Grená aposta na experiência do treinador Rogério Zimmermann para comandar o time neste início de temporada. Já pensando na disputa da Série D, o clube vem formando um time competitivo para 2022. Para tentar repetir a campanha da última edição, quando chegou nas semifinais, o Caxias foi o clube que iniciou a pré-temporada mais cedo: 1º de dezembro. Com isso, a comissão técnica planeja um ganho físico e um entrosamento maiores. O grupo foi reforçado com atletas não muito conhecidos, mas com rodagem no futebol nacional.

Ypiranga

O time de Erechim já está há seis anos seguidos na Série C nacional - há alguns anos vêm batendo na trave por uma vaga na segunda divisão. Para tentar surpreender os grandes neste Gauchão, a direção aposta no experiente Luizinho Vieira no comando técnico. Dentro de campo, o jogador que vem se destacando nesta fase de preparação é o meio-campista Lucas Falcão, formado nas categorias de base do Avaí. Na última temporada, teve bom desempenho no acesso da Tombense à Série B.

São José

Depois de brigar para não ser rebaixado em 2021, o Zequinha quer aproveitar a base do time que fez boa campanha na reta final da Série C e engatar na disputa do Gauchão. Com boa parte do grupo mantido, a missão do técnico Pingo é dar sequência às atuações e, pelo menos, brigar pelo título do Interior. O clube da Zona Norte da Capital buscou dois atletas por empréstimo junto ao Inter: o zagueiro Matheus Cazzetta e o volante Murilo. Além deles, têm o lateral-esquerdo Marcelo, que retorna ao clube após um ano no Brusque.

Novo Hamburgo

Última equipe antes do tetra do Grêmio a conquistar o Estadual, em 2017, o Nóia trouxe um velho conhecido para treinar o time. Após iniciar a carreira no clube, Fabiano Daitx passou por algumas equipes do Estado e chega mais experiente para tentar repetir a façanha do eterno Beto Campos, que faleceu em 2018. O grupo manteve a maioria dos atletas do ano passado, destaque para o experiente atacante paraguaio Héctor Bustamante. As novidades são o goleiro Raul, ex-Juventude, o volante Escobar, do Cianorte, e o lateral-esquerdo Léo, campeão em 2017.

Brasil-Pel

Depois de um péssimo 2021 - não foi bem no Estadual e foi rebaixado na Série B nacional -, o Xavante passou por um processo de reformulação no elenco e na diretoria. A fórmula busca resgatar o espírito do torcedor e mesclar jogadores promissores da base com a chegada de outros experientes. O técnico Jerson Testoni, mesmo com pouca experiência, foi o responsável pelo acesso do Brusque à Série B em 2020. O destaque é a chegada do volante Juliano, ex-Brusque, homem de confiança do treinador.

Aimoré

O Índio Capilé chega ao quarto ano seguido na elite do futebol gaúcho. O técnico Lacerda, com passagem destacada pelo Caxias, foi mantido para esta temporada. O treinador é o mesmo, já o elenco foi bastante alterado. No total, foram 13 chegadas no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. O principal destaque do time é o atacante Lucas Silva. Depois de atuar por seis anos no futebol asiático, o jogador de 31 anos voltou ao clube, marcando gols. Outros nomes conhecidos do time são o goleiro Fabian Volpi e o também atacante Luís Soares.

São Luiz

A equipe de Ijuí tem uma característica não muito comum no Brasil: a manutenção do treinador por um longo período. Paulo Henrique Marques comandará o time pelo quinto ano seguido, terceiro na elite gaúcha. A equipe já treina desde início de dezembro. A referência técnica ainda é o experiente atacante Juba, além do lateral-esquerdo Márcio Goiano. As contratações são o volante João Vieira e o atacante Jean, vindos do Caxias, o zagueiro Milanez, do Esportivo, e o atacante Paulinho Simionato, do Sergipe.

União Frederiquense

O caçula na disputa do Gauchão 2022 volta ao convívio dos grandes depois seis anos na Divisão de Acesso. A passagem rápida em 2015 mostrou uma cidade engajada com o clube. Para este ano, a direção investiu na iluminação da acanhada, mas simpática arena, que recebe arquibancadas móveis para ter mais público. O técnico, responsável pelo título da Divisão de Acesso, é Daniel Franco. Boa parte do time foi mantido com a chegada do atacante Matheus Buzatto, ex-Chapecoense.

Guarany-Ba

Tradicional clube da Campanha do Estado, o Guarany de Bagé volta à elite gaúcha após 14 anos. Comandado pelo folclórico ex-atacante Badico, a meta do clube é a permanência entre os grandes. Outro desafio, esse da diretoria, é modernizar o estádio Estrela D’Alva, defasado ao longo do tempo. A equipe manteve boa parte da base que subiu, além de reforçar o elenco com nomes experientes como o zagueiro Léo Kanu, os meio-campistas Juninho Tardelli e Leandro Canhoto, e o atacante Gustavo Sapeka.