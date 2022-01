Douglas Costa rescinde contrato e deixa o Grêmio

Chegou ao fim a curta e frustrante passagem de Douglas Costa pelo Grêmio. Nesta sexta-feira (21), o jogador revelado pela base tricolor chegou a um acordo com a direção para rescindir seu contrato. O possível destino do atleta pode ser a MLS, o futebol norte-americano.

Desde que chegou ao Grêmio, no final de maio do ano passado, Douglas Costa ficou marcado mais pelas lesões e polêmicas envolvendo dispensas para realizar festas de casamento, do que pelo futebol desempenhado dentro das quatro linhas. Na última partida que entrou em campo, no jogo que definiu o rebaixamento à Série B diante do Atlético-MG, o camisa 10 marcou um gol e abanou ironicamente para os torcedores na arquibancada.

Na semana que passou, emitiu uma nota oficial, pedindo desculpas para a torcida e garantindo que permaneceria na Arena para disputar a segunda divisão. Fez juras de amor, mas não se cumpriu o que foi escrito. Por outro lado, é sabido que a diretoria gremista não teria condições de arcar com o alto salário do atleta em uma temporada que o time disputará a Série B. A saída de Douglas é um alívio para a folha salarial, além de não comprometer o ano financeiro do clube.

Com um salário na casa do R$ 1,5 milhão, o jogador ainda tinha gatilhos semestrais referentes aos valores das luvas, acertados em contrato. Estima-se que algo em torno dos R$ 2,5 mi deveriam ser pagos nos próximos dias. Para deixar o clube, Douglas Costa abriu mão de alguma quantia, ficando pendente um mês de salário de 2021, além dos dias trabalhados neste ano. O valor será pago de forma parcelada pelo Grêmio.