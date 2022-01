Direção do Inter ainda busca quatro peças para o técnico Cacique Medina

O Inter estreia no Campeonato Gaúcho na próxima quarta-feira, dia 26, diante do Juventude, na Serra gaúcha, entretanto, o time principal, comandado pelo novo técnico uruguaio Alexander Medina, deve entrar em campo mais adiante, dando uma pré-temporada mais completa para os atletas. O grupo de jogadores ainda terá o incremento de alguns nomes. Os mais citados no momento são o atacante Brian Rodríguez, que pode vir por empréstimo do Toronto FC, e Ezequiel Barco, meia-atacante do Atlanta United.