Preparador físico prevê 2022 com menos lesões no Grêmio

Um dos pontos mais importantes para um bom início de temporada é a preparação física. Nesta quinta-feira, o preparador do Grêmio, Reverson Pimentel, falou sobre as primeiras semanas de trabalho, detalhou o condicionamento de alguns atletas e trouxe uma informação importante: "De 2020 para 2021 caiu em 40% o número de lesões. E neste ano vamos melhorar ainda mais".

A segunda divisão nacional apresenta confrontos mais físicos, exigindo ainda mais dos atletas. Dentro deste cenário, Reverson explicou a importância de fazer um trabalho de sustentação física mais reforçado. "A Série B tem uma demanda física maior, é muito difícil. Estamos preparando bem nossa equipe. O time vai colher frutos sólidos e fortes em 2023. Queremos um Grêmio forte fisicamente e que lute até o final", disse.

Reverson comemorou o período de 30 dias de férias, após um ano conturbado em relação ao calendário por conta da pandemia da Covid-19. Por outro lado, ele espera realizar um amistoso contra um adversário de qualidade. "O time fará um jogo, sim, antes dos 30 dias, pela dificuldade que temos em arrumar um amistoso com intensidade alta. Mas ainda vamos continuar na pré-temporada com carga alta de trabalho, cuidando melhor de cada atleta", explicou.

O preparador falou sobre o meia Benítez, que vem de uma temporada pelo São Paulo, onde sofreu com algumas lesões. "Temos poupado não só o Benítez como outros jogadores de alguns treinamentos para que não se lesionem na pré-temporada. Ele será tratado de forma diferente. A troca da comissão técnica influencia muito nisso", informou.

O jogador mais polêmico se tratando de condicionamento físico é o atacante Diego Souza. Reverson contou que o departamento já conversou com o atleta, que se apresentou com um peso aceitável, mas terá que se manter assim. "O Diego precisa de uma carga de treino adequada, cuidado especial com a alimentação, e ele entendeu perfeitamente isso. Não tenho dúvidas que este ano será totalmente diferente para ele", afirmou o preparador.