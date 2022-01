Zenit volta à carga para tirar atacante Yuri Alberto do Colorado

O Inter pode estar perdendo o principal atacante para a atual temporada. Yuri Alberto voltou a ser sondado pelos russos do Zenit, que já haviam feito proposta pelo jogador de 20 anos no final do ano passado. Sem poder negar uma boa proposta pelo artilheiro, o Colorado aceita liberá-lo caso a quantia chegue na casa dos € 20 milhões (R$ 124 milhões) por 90% dos direitos econômicos. O clube possui 75% do passe.

Enquanto o Inter não confirma o recebimento de uma proposta oficial, nos bastidores do clube já se cogita que o técnico Alexander Medina monte o time sem Yuri Alberto. Por outro lado, caso a venda seja efetivada neste início de ano, o atacante poderia ficar em Porto Alegre até o meio da temporada.

Com contrato até junho de 2025, o jogador já disputou 84 jogos com a camisa colorada e marcou 30 gols. Além dos russos, outras equipes acompanham o desempenho de Yuri no Colorado.