Grêmio: Ferreirinha chega a acordo e renova até 2024

novela sobre a renovação do contrato de Ferreira chegou ao fim nesta quarta-feira (19). Após alguns desencontros entre o representante do atleta e a direção do Grêmio, as partes chegaram a um acordo e o atacante de 23 anos ampliou seu vínculo até o final de 2024. O antigo contrato era até 2023.

As partes definiriam ainda, de forma contratual, uma cláusula de confidencialidade e os valores para o atleta deixar o clube em um futuro negócio são tratados de forma sigilosa. Caso as quantias sejam expostas por alguma das partes, uma multa será acionada. Com o novo vínculo, Ferreirinha receberá um aumento salarial e a multa rescisória para sua saída foi ampliada.

Outra novela que se encaminha para o fim é o meia Jean Pyerre. Após encaminha um empréstimo ao Athletico-PR, o atleta recuou e seu futuro deve ser no futebol turco. Para liberar o empréstimo ao Giresunspor, a direção tricolor exige a ampliação do vínculo por mais uma temporada, já que no meio deste ano, o jogador estaria livre no mercado. Desta forma, JP renovará até 2024, assinante com os turcos até a metade de 2023.

O acerto entre as partes está bem encaminhado e o desfecho do negócio deve ser anunciado nos próximos dias. Enquanto isso, a diretoria do Furacão afirma ter um papel assinado pelo meia, indicando seu empréstimo. Dessa forma, o clube paranaense alega descumprimento de contrato e cogitar acionar Jean Pyerre na CBF.