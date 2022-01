Em meio à renovação com o Grêmio, Ferreirinha surge como opção ao Flamengo

A relação da direção do Grêmio com o empresário do atacante Ferreira nunca foi das melhores. Entretanto, no início deste 2022, as partes estão bem próximas tratando da renovação do vínculo do jogador. O contrato se encerra em 2023, mas o Tricolor quer ampliá-lo por mais uma temporada, melhorando o salário do atleta e a multa em caso de algum interessado. No ano passado, ele marcou 14 gols e deu 13 assistências.

A promessa era de que Ferreirinha tivesse um bom aumento salarial nesta renovação contratual. Porém, o Grêmio foi rebaixado, e a direção se viu obrigada a diminuir gastos. Especula-se que o jogador de 24 anos receba cerca de R$ 140 mil. Um salário muito baixo para os padrões da folha gremista.

Em meio às conversas, surge o Flamengo. Com uma possível saída do também atacante Michael para o futebol árabe, Ferreirinha é cotado como possível reposição. Os dois jogadores se parecem bastante pelas características e estilo de jogo. A multa rescisória para tirar Ferreira do Tricolor é de € 8 milhões (R$ 50 mi). O clube gaúcho tem 60% dos direitos federativos do atacante. Na Arena, a informação é de que a renovação está bem encaminhada.

Enquanto isso, o Tricolor anunciou nesta terça-feira, a pedido do técnico Vagner Mancini, a integração de quatro atletas que disputaram a Copa São Paulo de Juniores. O zagueiro Gustavo Marins, o lateral-direito Lucas Kawan, o meia Gabriel Silva e o atacante Rubens já treinaram com o grupo principal pela manhã no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, onde está sendo realizada a pré-temporada gremista.