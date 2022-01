'Tem que ser diferente', diz Diego Souza sobre 2022

O centroavante Diego Souza concedeu entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira após o treino gremista pela manhã. Primeiro jogador remanescente do elenco rebaixado a vir a público, ele foi questionado sobre o 2021 do Grêmio, ano que o próprio jogador considerou "difícil" e projetou que 2022 será "diferente".

"Foi um ano muito difícil. Tivemos alguns problemas dentro da temporada e a nossa equipe não encaixou. Na maior parte do campeonato, não conseguimos jogar o futebol que apresentamos no final. Tivemos problemas desde o início e não é normal uma equipe como o Grêmio, com jogadores de qualidade, permanecer na zona de rebaixamento desde o início do campeonato. O que a gente pode dizer é que esse ano tem que ser diferente. Temos três competições onde o Grêmio é muito forte. Vamos fazer de tudo para buscar esses títulos e fazer com que o Grêmio volte para a Série A que é o maior objetivo da temporada", disse.

Diego Souza também falou sobre sua permanência no Grêmio. Em dezembro, o clube chegou a comunicar a saída do jogador, mas, depois de uma reviravolta, ele teve seu contrato renovado até o final de 2022. O atleta revelou que houve conversas com o Sport Recife, onde tem o carinho da torcida, mas que a prioridade sempre foi permanecer no Tricolor: "Era uma vontade que eu tinha de permanecer e ajudar o Grêmio a voltar para o lugar que nunca deveria ter saído". Ele também disse que o rebaixamento para a Série B o fez repensar uma possível aposentadoria dos gramados.

O centroavante foi um dos destaques do time na parte final da temporada ao marcar gols importantes que quase salvaram o clube - no campeonato foram 10 gols em 31 partidas. No entanto, ao longo do ano, teve sua condição física muito criticada por parte da torcida. Sobre isso, o jogador de 36 anos ressaltou que tem trabalhado para permanecer em forma. "Ano passado fiquei uma parte da temporada sem jogar muito. Isso para um jogador da minha idade atrapalha um pouco, mas não quer dizer que não consegui fazer o meu melhor. Estou tranquilo, sempre que fui escolhido para vestir essa camisa procurei sempre dar o meu melhor", relembrou.