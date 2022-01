D'Alessandro é apresentado pelo Inter e volta a usar a camisa 10

O ídolo colorado D'Alessandro foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira (13) para sua terceira passagem no clube. Com um contrato de quatro meses, ele fica no Inter durante a disputa do Campeonato Gaúcho.

D'Alessandro voltará a usar a camisa 10 que foi de Taison, em 2021, e sua durante o tempo de Inter. Ele assinou com o clube para disputar suas últimas partidas da carreira antes de se aposentar. Conforme dito pelo próprio jogador durante a apresentação, sua despedida dos gramados tem data certa: o dia 30 de abril, quando se encerra seu contrato com o Inter.

O jogador revelou o desejo de se despedir conquistando o Campeonato Gaúcho e que está disposto a ajudar o time de alguma forma. "Não voltei para o Inter pelo que ganhei. Voltei porque a diretoria, o treinador e o grupo estão convencidos que posso contribuir de alguma maneira, seja fora ou dentro. A partir disso, é só ajudar", explicou. "Temos um trabalho muito importante a fazer nesses próximos meses que é comprometer o grupo a ganhar títulos e nosso primeiro objetivo é o Gauchão. Há cinco anos que o Inter não ganha um estadual e temos a obrigação. Nesse clube sempre se tem a obrigação de ganhar".

Durante as especulações de um possível retorno do camisa 10 ao Beira-Rio, muito foi dito sobre ele voltar e assumir o cargo de coordenador técnico no Inter após sua aposentadoria. Sobre essa possibilidade, D'Alessandro disse não ter nada acertado com a direção: "A única coisa que conversei com a direção foi sobre o meu trabalho e retorno como atleta. Tinha muita vontade de voltar a morar em Porto Alegre e queria poder me despedir do futebol. Acredito que seja justo para mim me despedir do futebol com a camisa do Internacional. Não poderia me despedir com outra camisa".

O ídolo colorado havia deixado o clube em dezembro de 2020 para jogar pelo Nacional-URU. Indo para sua terceira passagem e acumulando mais de 12 anos vestindo a camisa colorada, ele atuou em 517 partidas, marcou 95 gols e deu 113 assistências. Além disso, soma treze títulos em Porto Alegre, incluindo as conquistas da Copa Sul-Americana de 2008 e da Copa Libertadores da América de 2010.