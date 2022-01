Douglas Costa pede desculpas à torcida do Grêmio em carta e diz que fica no clube

A novela sobre o futuro de Douglas Costa chegou ao fim. O jogador divulgou nesta quarta-feira (12) uma carta na qual pede desculpas por atitudes "impulsivas" e afirma que fica no Grêmio para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. O atacante era um dos alvos do São Paulo para a temporada.

Foi justamente contra o time tricolor paulista que a relação de Douglas Costa com a torcida gremista começou a se estremecer. Ele foi duramente criticado por receber um cartão amarelo desnecessário na vitória por 3 a 0, ficando suspenso do jogo contra o Corinthians, fora de casa. Na ocasião, o time gaúcho ainda tinha chances de escapar do rebaixamento e o jogador discutiu com um torcedor que o cobrou nas redes sociais.

Em outro episódio polêmico, o atacante pediu uma liberação para uma segunda festa de casamento, no Rio de Janeiro, na semana do duelo decisivo contra o Atlético-MG, pela última rodada do Brasileirão. O Grêmio venceu por 4 a 3, com Douglas Costa dando um "tchauzinho" para a torcida após marcar um dos gols.

"Primeiramente começo esse texto pedindo desculpas do fundo do meu coração a Nação Gremista! Como todo homem humilde e de caráter deve fazer quando reconhece que erra por todas minhas atitudes, e quero deixar claro que isso ficou no passado", escreveu. "Agi de forma impulsiva, e acabei retribuindo ofensas a quem não merecia e a quem nem sabia o que se passava internamente. Isso me machucou muito, mas é passado também".

Ainda na carta, Douglas Costa afirma que comunicou a seu empresário o desejo de ficar no Grêmio independentemente do clube estar na Série B e diz, ainda, que recusou a oferta de outros clubes brasileiros. Tido como uma das principais contratações do futebol brasileiro em 2021, ele ressalta que "abriu mão de muitas coisas" para fechar com o clube gaúcho, seu time do coração.

"Quero dizer que estive com meu empresário Junior Mendonza e eu decidi que permanecerei no Grêmio, e honrarei essa camisa, o contrato que assinei (abrindo mão de muitas coisas), e darei o meu sangue e a minha vida até que voltemos ao nosso lugar", afirma. "Deixei bem claro ao Presidente (através do meu agente) de que não jogarei em clube algum do Brasil que não seja o Grêmio. E não sairei pra nenhum outro clube contra minha vontade", concluiu.

O Grêmio retomou as atividades na última segunda-feira sem a presença de Douglas Costa, que se recupera de Covid-19. Nesta quarta, o clube divulgou um comunicado oficial afirmando que o atacante refez o exame, mas ainda testou positivo.

Revelado pelo Grêmio, o jogador retornou ao clube em julho, após 11 anos jogando na Europa. Ele está emprestado pela Juventus pelo período de um ano, mas possui uma cláusula contratual de renovação automática até o fim de 2023. O atacante de 31 anos, que acumula passagens pela seleção brasileira, sofreu com lesões e não conseguiu desequilibrar em campo, marcando apenas três gols em 26 jogos na Série A.