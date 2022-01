Inter se reapresenta e anuncia saídas e renovações de jogadores

A terça-feira no Inter foi marcada pelo início dos trabalhos da nova comissão técnica liderada pelo uruguaio Alexander Medina. Pela manhã, os jogadores e demais envolvidos com o time profissional passaram por testes de Covid-19 e à tarde, o elenco teve seu primeiro contato com a nova comissão, quando foram realizadas avaliações clínicas e físicas.

Ao todo, 31 jogadores estiveram na reapresentação colorada. Hoje, a partir das 8h, os treinamentos seguem no CT Parque Gigante, local onde será realizada toda a pré-temporada colorada.

Não se reapresentaram o zagueiro Gabriel Mercado, infectado pela Covid-19, e o meia Boschilia, com sintomas gripais. Eles foram afastados e só se apresentarão quando estiverem recuperados. Os demais jogadores testaram negativo para a doença.

O Inter também anunciou a renovação dos contratos do volante Rodrigo Lindoso e do lateral Moisés, ambos até o final de 2022, e a extensão de vínculo com Victor Cuesta, até final de 2023, e do volante Johnny, até o final de 2024.

Além das saídas já previstas de Marcelo Lomba, Renzo Saravia, Lucas Ribeiro e Patrick, outros seis jogadores deixaram o clube em 2022. O goleiro Vitor Hugo (emprestado ao Figueirense), o zagueiro Pedro Henrique (emprestado ao La Serena-Chile), os meias Richard (CRB-AL) e Ramon (Atlético-GO) e o atacante Guilherme Pato (Neftçi-Azerbaijão) rescindiram seus contratos, e o Inter manteve uma porcentagem do vínculo. A diretoria colorada também não exerceu o direito de compra do jovem colombiano Juan Cuesta, promovido aos profissionais em 2021 pelo ex-técnico Diego Aguirre. Já o zagueiro Zé Gabriel está com negociação em andamento e também deve deixar o clube nos próximos dias.

O Inter tem estreia marcada no Gauchão para o dia 22 de janeiro, diante do Juventude. É provável que o clube inicie a competição com um time alternativo. O Colorado deve jogar com força máxima somente a partir da metade da primeira fase do estadual, em fevereiro.

O grupo que se reapresentou

Goleiros : Daniel, Anthoni, Emerson Junior e Keiller

: Daniel, Anthoni, Emerson Junior e Keiller Zagueiros : Victor Cuesta, Bruno Méndez, Kaique Rocha, Rodrigo Moledo e Tiago Barbosa

: Victor Cuesta, Bruno Méndez, Kaique Rocha, Rodrigo Moledo e Tiago Barbosa Laterais : Heitor, Moisés, Paulo Victor, Thauan Lara e Lucas Mazetti

: Heitor, Moisés, Paulo Victor, Thauan Lara e Lucas Mazetti Meias : D’Alessandro, Edenilson, Johnny, Liziero, Lucas Ramos, Matheus Dias, Mauricio, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso

: D’Alessandro, Edenilson, Johnny, Liziero, Lucas Ramos, Matheus Dias, Mauricio, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso Atacantes : Taison, Palacios, Yuri Alberto, Caio Vidal, Gustavo Maia, Matheus Cadorini, Nicolas e Wesley Moraes

: Taison, Palacios, Yuri Alberto, Caio Vidal, Gustavo Maia, Matheus Cadorini, Nicolas e Wesley Moraes Ausências: Gabriel Mercado e Boschilia

O calendário do Inter em 2022