Inter anuncia retorno de DAlessandro para últimos jogos de carreira histórica

O Internacional anunciou no final da manhã deste sábado (8) o retorno do meia Andrés D'Alessandro, que jogou a última temporada pelo Nacional, do Uruguai. No comunicado oficial divulgado para confirmar a contratação, o clube diz que "serão os últimos jogos da carreira histórica e vitoriosa do ídolo colorado".

Aos 40 anos, o meio-campista argentino entrou em um acordo com a diretoria e firmou um contrato de apenas quatro meses. Assim, deve encerrar a carreira ao fim da participação da equipe de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho, programado para terminar no início de abril.

"Estou voltando ao clube neste ano importante e espero ajudar da melhor maneira. E claro, se Deus quiser, poder encerrar a minha trajetória como atleta vestindo o manto colorado ao lado de vocês. São quase 15 anos juntos e gostaria de convocar a todos colorados: me acompanhem a viver este momento tão especial junto comigo", disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

D'Alessandro se despediu do Inter em dezembro de 2020, encerrando sua segunda passagem pelo time, antes de ser anunciado como reforço do Nacional em janeiro de 2021. A primeira vez que vestiu a camisa colorada foi em 2008, quando veio do San Lorenzo para a capital gaúcha.

Campeão da Libertadores em 2010, continuou no Internacional até 2016, ano em que foi emprestado ao River Plate. Na temporada seguinte, em 2017, voltou ao Inter e defendeu o time por mais quatro anos, até se transferir para o futebol uruguaio.

As duas passagens somam mais de 12 anos de uma firme relação entre o argentino e o clube, pelo qual fez 517 jogos, marcou 95 gols e deu 113 assistências, além de ter conquistado 13 títulos. Ele é o terceiro jogador com mais jogos na história do Inter, atrás de Bibiano Pontes e Valdomiro, com 523 e 803 partidas, respectivamente.