Porto Alegre: Copa da Associação Leopoldina abre temporada de tênis no Juvenil

A Associação Leopoldina Juvenil abre oficialmente, nesta segunda-feira (10), a temporada 2022 do tênis com a realização da 45ª Copa ALJ de Verão POA 250 Anos. Mais de 200 tenistas associados ao Juvenil e de outros clubes gaúchos participarão da competição, que esse ano homenageia também o aniversário de Porto Alegre.

Os jogos, somente de duplas nas categorias masculina, feminina e mista, serão realizados até o dia 27 de janeiro, sempre de segunda a quinta-feira, a partir das 19h, nas quadras da Sede Marquês do Herval, localizadas na Rua Marquês do Herval, número 280.

Estão entre os inscritos tenistas da ALJ, do Clube do Professor Gaúcho, do Clube do Comércio, da Associação Atlética Banco do Brasil, do Grêmio Náutico União, do Lindóia Tênis Clube, da Sociedade Aliança e Sociedade Ginástica, ambos de Novo Hamburgo.

Modo de disputa

A disputa dos jogos será em melhor de três sets, sendo utilizado o sistema NO AD (sem vantagem). O terceiro set, quando necessário, será disputado em um super tiebreak.

O coquetel de premiação e entrega dos troféus acontecerá no dia 27 de janeiro, às 20h, com o horário podendo ser postergado em alguns minutos conforme o andamento dos jogos do dia.

A 45ª Copa ALJ de Verão POA 250 Anos já é tradicional no Juvenil e integra o calendário oficial da Federação Gaúcha de Tênis (FGT). Mais informações podem ser obtidas no site www.juvenil.com.br ou pelo Instagram @leopoldinajuvenil.

Categorias

Duplas Masculinas:

- 1ª Classe (acima de 16 anos).

- 2ª, 3ª e 4ª Classes (acima de 19 anos).

- 35 anos A e B

- 45 anos A e B

- 55 anos A e B

- 65 anos

- Acima de 70 anos

Duplas Femininas:

- 1ª Classe (acima de 16 anos)

- 2ª Classe (acima de 19 anos)

- 3ª Classe (acima de 19 anos)

- 4ª Classe (acima de 19 anos)

Duplas Mistas:

1ª Classe (acima de 16 anos)

- 2ª Classe (acima de 19 anos)

- 3ª Classe (acima de 19 anos)

- 4ª Classe (acima de 19 anos)