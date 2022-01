Wesley Moraes chega em Porto Alegre para assinar com o Inter

O centroavante Wesley Moraes está prestes a ser anunciado como reforço colorado para 2022. O jogador fica no Beira-Rio até o final da temporada, por empréstimo, sem a opção de compra. No início da tarde desta quinta-feira, ele desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e foi recebido pelo diretor executivo do Inter, Paulo Bracks. Ainda à tarde, realizou exames físicos e, até o fechamento desta edição, não havia sido anunciado de forma oficial pelos canais do clube.

A direção colorada vinha negociando seu empréstimo há algum tempo junto ao Aston Villa, da Inglaterra - clube dono dos direitos econômicos do centroavante. Na última temporada, Wesley atuou pelo Club Brugge, da Bélgica, onde também jogou entre 2016 e 2019 até se tornar a maior contratação da história do clube inglês. Ele foi vendido ao Aston Villa-ING por cerca de € 25 milhões (cerca de R$ 105 milhões na cotação da época). No time belga, viveu seu melhor momento da carreira ao marcar 38 gols em 130 partidas disputadas.

O jogador chega ao Colorado com um objetivo em mente: brilhar com a camisa do Inter e chamar atenção de Tite e sua comissão técnica visando à disputa da Copa do Mundo do Catar, em novembro deste ano. Em 2019, inclusive, chegou a ser convocado pelo treinador para amistosos diante de Argentina e Coreia do Sul. Desde então, não tem conseguido repetir o desempenho que o colocou no radar da Seleção. No início de 2020, sofreu uma grave lesão no joelho direito e ficou 15 meses fora dos gramados.

Wesley Moraes será o primeiro reforço de Alexander Medina. Apesar de já ter anunciado a contratação do novo treinador, a direção colorada prepara para esta manhã de sexta-feira a apresentação oficial do uruguaio, na sala de conferências do Beira-Rio, para que ele possa conceder sua primeira entrevista coletiva como técnico do Inter.