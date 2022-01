Palmeiras encaminha acerto com volante Jailson, ex-Grêmio

A diretoria do Palmeiras encaminhou um acertou com o volante Jailson. O atleta se destacou com a camisa do Grêmio, pelo qual foi campeão da Libertadores em 2017, passou pelo Fenerbahçe, da Turquia, e estava sem clube depois de conseguir rescindir na Fifa com o Dalian Pro, da China.

O jogador preenche o espaço no elenco deixado por Danilo Barbosa, que não teve seu empréstimo renovado e retornou ao Nice, da França. Jailson não atua há mais de um ano, desde novembro de 2020.

"Não concretizamos o empréstimo do Danilo Barbosa, discutimos com o clube francês pelo seu representante e não conseguimos esta posição. Hoje temos em andamento a contratação de outro atleta, o Jailson. Uma oportunidade de mercado que vinha sendo acompanhada pelo Palmeiras há algum tempo", explicou o diretor do clube Anderson Barros, em entrevista coletiva durante a reapresentação do elenco.

Com a camisa do Grêmio, Jailson disputou 113 partidas, marcou 4 gols e deu duas assistências.