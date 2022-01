Elenco gremista chega a 24 jogadores para a pré-temporada

A janela de transferências do Grêmio tem sido bastante movimentada até aqui. Entre chegadas e saídas, o elenco tricolor conta com 24 jogadores para a reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, no CT Luiz Carvalho. O grupo de atletas ficará em um período de treinamentos até pelo menos 7 de fevereiro.

Visando à disputa da Série B em 2022, a diretoria contratou cinco jogadores para a temporada. Os laterais Orejuela e Nicolas, o zagueiro Bruno Alves, o meia Benítez e o atacante Janderson serão as novidades na reapresentação. Ainda existe a possibilidade de serem contratados um lateral-direito, um zagueiro e um atacante.

Ao longo da temporada, o Grêmio será reforçado com jogadores da transição que iniciou a pré-temporada para a disputa das primeiras rodadas do Gauchão. Além de nomes como os goleiros Adriel e Felipe Scheibig, o lateral Guilherme Guedes, o meia Pedro Lucas e o atacante Elias Manoel, que já fazem parte do elenco profissional, outros atletas que se destacarem no estadual podem acabar ganhando oportunidades. A comissão técnica também pretende observar o time sub-20 que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior para, se for o caso, aproveitar algum jovem.

Grupo gremista para a pré-temporada: