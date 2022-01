Messi testa negativo para Covid-19 e retorna à França

O atacante Lionel Messi testou negativo para a Covid-19 e já embarcou para a França. O jogador do PSG estava na Argentina desde que foi diagnosticado com o coronavírus nos últimos dias.

Segundo o jornal Olé, Messi chegou ao aeroporto de Rosário na noite de terça (4) para pegar seu voo com destino a Paris junto com a esposa, Antonela, e os filhos, Thiago, Mateo e Ciro. De acordo com a publicação, o jogador se sentia bem e não tinha sintomas.

Messi passou as festas de fim de ano na Argentina. Já no último domingo (2), o PSG divulgou que o argentino e outros três atletas do clube testaram positivo. Desde o início da pandemia, esta foi a primeira vez que o camisa 30 testou positivo para o coronavírus.

Os outros infectados do time francês foram Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala, Danilo Pereira e Gianluigi Donnarumma - o teste positivo do goleiro italiano foi confirmado nesta terça-feira (4) pelo PSG.