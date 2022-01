Saiba onde assistir aos principais campeonatos de futebol em 2022

Com o mercado de transmissão de eventos esportivos sob profundas mudanças, o espectador ganhou e perdeu opções para acompanhar o futebol. A fragmentação dos direitos de televisionamento e o processo de maturação das plataformas de streaming rompem com velhos hábitos. Em 2022, por exemplo, a Globo terá menos atrações esportivas nos primeiros meses do ano, após renunciar à Copa Libertadores e aos estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A emissora também não terá o Mundial de Clubes, com participação do Palmeiras. O torneio, a ser disputado no início de fevereiro, foi comprado pela Band. Apesar da disputa com a Fifa na Justiça por causa do valor do contrato, a Globo continua com os direitos em TV aberta e fechada para a Copa do Mundo do Catar. Mas as transmissões em plataformas digitais ainda estão indefinidas.

Entre as competições regionais, a Federação Mineira de Futebol (FMF) foi quem ainda não fechou com nenhuma emissora e deverá transmitir os duelos em seu canal de streaming. O Cruzeiro firmou uma parceria com o portal do jornal O Tempo, que usará suas plataformas digitais para exibir as partidas da equipe como mandante.

A Record é quem vai transmitir os estaduais mais populares do país, o Paulista e o Carioca (este pelo segundo ano consecutivo). A emissora do bispo Edir Macedo não apresentava nenhum confronto do Campeonato Paulista desde 2006. A Globo comprou os jogos para exibi-los em pay-per-view.

Em meio à política de contenção de gastos da Globo, o SBT foi quem mais tirou proveito até o momento. A emissora de Silvio Santos exibirá sua terceira edição da Copa Libertadores.

Após a Globo ter rescindido o contrato unilateralmente em 2020, o SBT acertou vínculo com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), que organiza a Libertadores, até o final de 2022.

A emissora paulista também fisgou a Champions League e a Liga Europa. No caso da Liga Europa, o SBT repassou os direitos à TV Cultura e pretende realizar as suas transmissões somente a partir da fase de quartas de final.

Onde assistir aos principais campeonatos de futebol

Campeonato Paulista

Record

HBO Max

Youtube

Estádio TNT Sports

Paulistão Play

Premiere

Campeonato Carioca

Record

Campeonato Mineiro

www.futebolmineiro.tv.br

O Tempo (exibirá jogos do Cruzeiro como mandante)

Campeonato Gaúcho

Globo

Sportv

Premiere

Mundial de Clubes de Fifa

Band

Bandsports

Copa Libertadores 2022

SBT

ESPN e Fox (Grupo Disney)

Conmebol TV (canal pago e disponível nas operadoras)

Facebook

Streaming: Star+

Campeonato Brasileiro 2022

Globo

SporTV

Premiere

Copa do Brasil 2022

Globo

SporTV

Streaming: Prime Video

Copa Sul-Americana 2022

Conmebol TV (canal pago e disponível nas operadoras)

Champions League

SBT

TNT e no Space (WarnerMedia)

Streaming: Estádio TNT Sports e HBO Max

Liga Europa

TV Cultura

SBT (a partir das quartas de final)

ESPN e Fox (Grupo Disney)

Streaming: Star+

Premier League

ESPN e Fox (Grupo Disney)

Streaming: Star+

Campeonato Espanhol

ESPN e Fox (Grupo Disney)

Streaming: Star+

Campeonato Alemão

Band

Cultura (site)

Streaming: OneFootball

Campeonato Italiano

ESPN e Fox (Grupo Disney

Streaming: Star+

Campeonato Francês

ESPN e Fox (Grupo Disney)

Streaming: Star+

Copa do Mundo do Catar

Globo

SporTV