Grêmio revela desejo de Douglas Costa em permanecer no clube

Ele chegou como esperança para um ano de conquistas do clube e terminou a temporada como um dos vilões de um dos piores anos na história do Grêmio. Visto como um dos prováveis jogadores a deixar o Tricolor durante a janela de transferências, Douglas Costa deve permanecer no clube em 2022. O camisa 10 chegou a ter seu nome ligado ao São Paulo nos últimos dias, mas mudou de ideia e quer ficar em Porto Alegre. A informação foi revelada pelo presidente Romildo Bolzan Jr. em entrevista à Rádio Gaúcha neste domingo. "O Douglas manifestou que quer ficar e o Grêmio tem interesse que ele fique", disse o dirigente.

Os rumores de uma transferência aumentaram após o conturbado ano gremista que resultou no terceiro rebaixamento para a Série B. O jogador de 31 anos tem sido um dos mais criticados pela torcida gremista. Ao longo da temporada ele disputou 28 partidas pelo clube, marcou três gols e deu duas assistências. Douglas Costa tem contrato com o Tricolor até junho de 2022, mas com uma cláusula de renovação automatica até o final de 2023.

O presidente do Grêmio atualizou o torcedor sobre algumas negociações envolvendo o clube, como a do meia Martín Benítez, ainda com detalhes para serem resolvidos junto aos representes do jogador, e a desistência na contratação do atacante Sorriso, do Juventude.

Entre permanências e chegadas, quem não permanecerá no Grêmio é o lateral-direito Vanderson, anunciado no sábado como novo reforço do Mônaco, da França - o clube desembolsou um valor próximo de € 12 milhões pelo jogador (cerca de R$ 76 milhões na cotação atual). Ele assinou um contrato de cinco anos com os franceses.