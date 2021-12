Inter vai atrás de Nikão, que está livre no mercado

O Inter está atrás do principal carrasco que tirou do clube o título da Copa do Brasil de 2019. Trata-se do meia-atacante Nikão. Ídolo da torcida e protagonista dos títulos mais recentes do Athletico-PR, o meia-atacante de 29 anos encerra seu vínculo de trabalho nesta sexta-feira. Livre no mercado a partir do dia 1º de janeiro, Nikão já tem uma proposta colorada em mãos e analisa aonde irá atuar.

Em princípio, o atleta busca um contrato longo e com segurança financeira. O desejo de Nikão é de um vínculo de quatro anos. A resposta deve ocorrer no início da próxima semana.

O empresário Paulo Pitombeira ainda tem outras propostas na mesa, no entanto, o que o Colorado ofereceu teria agradado o jogador, que, em enquete realizada junto à torcida do Athletico-PR, é o maior ídolo da história do clube. Nikão vestiu a camisa do Furacão em 314 partidas e marcou 49 gols. Em seis anos, foram seis títulos, com seu protagonismo.

Após a ida do diretor executivo de futebol, Paulo Bracks, ao Uruguai, para uma conversa com o técnico Alexander Medina, o departamento de futebol partiu às compras. O primeiro nome para o treinador uruguaio deve ser o centroavante Wesley Moraes. O jogador de 25 anos, do Aston Villa, da Inglaterra, chega por empréstimo até o final de 2022.

Mesmo que as partes não confirmem, Wesley deve ser o homem de referência que Cacique Medina tanto gosta em suas equipes. Sem atuar em clubes grandes no Brasil, o atacante foi jogar na Eslováquia e, em seguida, parou no Club Brugge, da Bélgica. Após se destacar, foi adquirido pelos ingleses, que o emprestaram novamente nesta temporada aos belgas. Sem poder seguir na Europa, o Brasil se tornou uma opção.

Outro nome que deve ser confirmado para o ataque colorado é Marinho. O jogador, com passagem pela base do clube, já afirmou que não quer seguir no Santos. Em um primeiro momento, sua preferência era o mundo árabe. Porém, não sugiram propostas e ele pode parar no Beira-Rio por meio de uma troca de jogadores entre os clubes. Outra carta na manga é uma dívida de € 2 milhões do Peixe ainda pela compra de Eduardo Sasha.