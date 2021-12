Grêmio: Destino de Jean Pyerre será o Athletico-PR em 2022

Uma das grandes promessas que não vingou nos últimos anos no Grêmio irá respirar novos ares em 2022. Jean Pyerre será emprestado ao Athletico na próxima temporada e disputará a Libertadores da América pelo clube paranaense. O meia de 23 anos terá todo salário pago pelo Furacão que, ao final do ano, terá direito à opção de compra.

Jean Pyerre viveu altos e baixos no Tricolor. Após um início tímido, teve uma boa sequência de jogos. Chegou a ser elogiado em uma coluna por Tostão e ganhou repercussão nacional em um programa de tevê fechado no centro do País. Mas não deu liga. Após algumas desavenças com o técnico Renato Portaluppi, a direção até fez uma ação de marketing e deu a camisa 10 para o jogador formado no clube. Entretanto, nada adiantou.

Acusado de ser desinteressado e descompromissado, JP acabou o ano do rebaixamento gremista tendo as férias antecipadas e não ficando à disposição nos últimos jogos. Em 2021, ele disputou 39 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Em um primeiro momento, Jean iria para Espanha, defender o Alavés. Só que o clube espanhol reclamou da lentidão do Grêmio em tratar a transferência, desistindo do negócio. Com o interesse do Furacão, o jogador terá em Curitiba a chance de mostrar o bom futebol que o fez ser cogitado para atuar pela seleção brasileira.

Nesta quarta-feira, quem voltou a ser citado no Tricolor foi o atacante Diego Souza. Dispensado logo após o término do Brasileirão, o artilheiro gremista foi bastante questionado nesta temporada por estar acima do peso. No entanto, a escassez de centroavantes no mercado fez com que o departamento de futebol cogite recontratá-lo. Nos últimos dois anos com a camisa tricolor, o jogador de 36 anos disputou 105 jogos, marcou 52 gols e deu 14 assistências. Só neste ano, ele balançou as redes 24 vezes.