Inter finalmente confirma Cacique Medina para 2022

A longa novela envolvendo o anúncio do treinador para a próxima temporada finalmente chegou ao fim. Na noite desta segunda-feira (27), o Inter usou as redes sociais para confirmar a chegada de Alexander Medina: "A tribo colorada está contigo". Mais cedo, o representante do treinador já havia confirmado o acerto. Entretanto, a direção manteve o silêncio e só se manifestou por volta das 19h.

Após o leilão promovido pelo técnico português Paulo Sousa, que encaminhou um acerto com o Inter, mas apenas usou o clube para se aproximar do Flamengo, os dirigentes colorados voltaram atrás e se reaproximaram de Cacique Medina. As conversas haviam sido suspensas após uma alta pedida salarial. O técnico uruguaio de 43 anos chega com vínculo até dezembro de 2022.

A pergunta que fica é se este atraso no anúncio pode atrapalhar o planejamento. Com o comandante definido, agora, o departamento de futebol vai em busca das peças necessárias para que Medina arme seu time de forma agressiva e intensa, essa última característica bastante falada na época de Eduardo Coudet.

Uruguaio da cidade de Salto, Medina teve longa trajetória como atacante no futebol sul-americano e europeu, época em que ganhou o apelido de Cacique, até iniciar a carreira como treinador em 2016. No Nacional do Uruguai foi campeão do Torneio Apertura e do Intermédio. Desde junho de 2019, comandou o Talleres e foi responsável pela mudança de patamar no time argentino. Pela primeira vez em sua história, a equipe de Córdoba se classificou para a Copa Sul-Americana, foi 3ª colocada no Campeonato Argentino, melhor posição desde 1977, e chegou à inédita final da Copa Argentina, perdendo para o Boca Juniors nos pênaltis.

Para dentro de campo, por enquanto, apenas especulações. Os primeiros nomes foram os do atacante Marinho, do Santos, e do lateral-direito Fabrício Bustos, do Independiente, da Argentina. O último especulado é o atacante Wesley Moraes. Ele conseguiu a liberação do empréstimo com o Club Brugge, da Bélgica, e está livre para negociar um novo contrato com o Aston Villa, clube inglês que detém seus direitos econômicos. Paulo Nehmy informou que Inter e São Paulo fizeram propostas pelo jogador de 25 anos.