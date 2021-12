Grêmio procura o Independiente para ter o meia Benítez na Série B

A direção do Grêmio foi atrás do argentino Martín Benítez para ser o camisa 10 na Série B. Para isso, o clube abriu conversas com o Independiente, clube que detém os direitos do atleta. O camisa 10 atuou pelo São Paulo neste ano, mas sofreu com lesões e teve uma temporada bastante irregular.

O tricolor paulista tinha opção de compra, mas não exerceu. O passe do atleta de 27 anos está fixado em US$ 3 milhões (R$ 16,9 milhões). Nesta temporada, Benítez disputou 43 jogos, marcou quatro gols e deu seis assistências. No 1º semestre, foi eleito o melhor jogador do Paulistão. No 2º sofreu com algumas lesões e entrou em 24 dos 38 jogos pelo Brasileirão.

Ainda nesta semana, o Grêmio deve confirmar o empréstimo do atacante Janderson, que atuou nas últimas duas temporadas pelo Atlético-GO. Para isso, abrirá mão de € 500 mil devido pelo Corinthians, que detém o passe do atleta. A quantia é referente à venda do atacante Luan. A direção ainda busca um atacante pelos lados e um centroavante. A ideia é contratar seis atletas até a reapresentação.