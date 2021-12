Galo se prepara para ter nova arena após ano histórico

Paralelamente ao bom momento em campo, a torcida do Atlético-MG vive a expectativa de pisar em seu estádio próprio no bairro Califórnia, a aproximadamente 11 km da área central de Belo Horizonte. A construção da Arena MRV deverá ser concluída até o quarto trimestre de 2022, provavelmente em outubro, e inaugurada em 2023.

A diretoria faz planos para alavancar o seu faturamento com o matchday - somatória de receitas de bilheteria, sócio-torcedor, comercialização de camarotes e venda de produtos do clube, alimentos e bebidas -, além de locações para eventos corporativos e atrações culturais.

"A arena multiúso vai garantir ao clube R$ 100 milhões a mais e nos ajudará a cumprir a meta de conseguirmos uma receita de R$ 500 milhões anuais até 2026", projeta o CEO do Atlético, Plínio Signorini.

Historicamente com uma boa média de público, o time manda seus jogos no Mineirão ou no estádio Independência, ambos de responsabilidade do governo de Minas Gerais e cedido à administração privada.

Em um terreno de 128 mil metros quadrados, o futuro endereço terá capacidade para 50 mil pessoas, com 18 portões de acesso e estacionamento com mais de 2.300 vagas. A equipe de engenharia responsável pelo empreendimento visitou todas as arenas construídas para a Copa do Mundo no Brasil e outras em países como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália e Portugal em busca de ideias, inspirações arquitetônicas e inovações tecnológicas.

No local deverão ser erguidos um museu do Atlético-MG, bares, restaurantes e lojas de conveniência. "Temos a ambição de sermos a arena mais tecnológica do Brasil", afirma Bruno Muzzi, CEO da Arena MRV. "Pensamos, desde a concepção do projeto arquitetônico, um equipamento multiúso que auxilie o produtor", acrescenta.

Como exemplo, Muzi cita quatro acessos ao campo, com dez metros de largura cada um, que possibilitará o trânsito de uma carreta sem o risco de danificar o gramado e agilizará o processo de montagem e desmontagem de palco e demais estruturas de um evento. "A estimativa é que a receita somente com eventos culturais e empresariais seja de, aproximadamente, R$ 40 milhões por ano", afirma.

Diferentemente do modelo estabelecido entre Palmeiras e a WTorre para a viabilização do Allianz Parque, por exemplo, o Atlético-MG será o único responsável pela administração e ficará com toda a arrecadação do estádio. A construtora MRV detém apenas os naming rigths.

Para adquiri-lo, a empresa se compromete em pagar R$ 60 milhões por um contrato de dez anos - o período do acordo será calculado após o estádio receber licença para operação.

A obra, com custos de R$ 612 milhões, está a cargo da Racional Engenharia, sediada em São Paulo, que venceu o processo licitatório ante outras duas empresas.

"É 100% do Atlético. O clube é o detentor do estádio. A Arena MRV é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para ser responsável pela obra e operação do estádio, mas, embora seja um CNPJ diferente, é uma empresa que pertence ao clube", afirma Muzzi.

Com um passivo de quase R$ 1,2 bilhão, o Atlético-MG conta em parte com o empenho de mecenas - entre eles o dono da própria MRV, Rubens Menin - para viabilização do projeto, além de uma engenharia financeira, na qual estão envolvidos R$ 300 milhões referente à venda de 50,1% das ações do clube sobre o shopping Diamond Mall.

Apesar de o estádio ter previsão de ficar pronto no quarto trimestre de 2022, a inauguração está prevista para o dia 19 de maio de 2023. O Galo deverá receber uma equipe do exterior, provavelmente do futebol europeu. O PSG é o alvo do momento. Nesse dia, o cantor Nando Reis deverá se apresentar como homenagem à cantora e torcedora atleticana Cássia Eller.

A diretoria preparou um calendário de atrações, que começará no dia 25 de março de 2023 (quando o clube completará 115 anos de existência) com a instalação das traves, o primeiro chute a gol e a apresentação de uma orquestra sinfônica. Em abril, receberá shows de música eletrônica. No dia 27 de maio, haverá um festival com a presença de artistas como Ivete Sangalo, Jota Quest e a dupla César Menotti e Fabiano.