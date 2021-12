Um Cacique para comandar a aldeia colorada em 2022

Não é por falta de convicção que o novo técnico do Inter não dará certo no comando da equipe a partir de 2022. Trabalhando em silêncio, o departamento de futebol está muito perto de anunciar o uruguaio Alexander Medina como novo comandante. Após negativa para renovação com o Talleres de Córdoba e de uma proposta do também argentino San Lorenzo, a tendência é de que Cacique Medina desembarque em Porto Alegre no início de 2022 e assine por duas temporadas.

Na tarde desta quinta-feira (23), o Talleres oficializou a saída do treinador. No comunicado, o clube informou que não houve acordo para renovação com o técnico uruguaio de 43 anos. Com a saída de Medina, um segundo nome avaliado pelo Inter pode parar em Córdoba: o argentino Eduardo Domínguez. Já o San Lorenzo se aproxima de Diego Aguirre, ex-téncico do Colorado.

De acordo com jornalistas argentinos, após a negativa de Medina aos dois clubes da Argentina, o treinador teria aceitado a proposta de trabalho em Porto Alegre. Nesta última temporada, Cacique se destacou no Campeonato Argentino levando um limitado Talleres à terceira colocação, garantindo vaga direta na Libertadores da América 2022.

O possível técnico do Colorado é conhecido pela personalidade forte e pelo comportamento enérgico. Dentro de campo, ele gosta de atuar com dois extremos, mas se adapta facilmente ao elenco já existente. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou como técnico na base do Nacional, do Uruguai. Em 2018, assumiu a equipe profissional, faturando os torneios Apertura e Intermédio. No Talleres, estava desde 2019.

Também nesta quinta-feira, o nome do atacante Marinho voltou a ser sondado no Inter. Em um primeiro momento, foi aventada uma troca entre Patrick e o jogador do Santos. Desta vez, o formato de negociação seria outro. Nos bastidores da Vila Belmiro é sabido que Marinho gostaria de deixar o Peixe, mas a preferência é por atuar no mundo árabe.

Uma das cartas na manga do Inter é a dívida que o Santos tem com o Colorado desde a compra do atacante Eduardo Sasha. O valor é de aproximadamente

R$ 5 milhões. Uma outra possibilidade seria a troca de alguns atletas fora dos planos para a próxima temporada.