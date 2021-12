Demora na contratação do técnico pelo Inter demonstra convicção no escolhido

Já se passaram duas semanas do anúncio da saída de Diego Aguirre do comando técnico do Inter e nenhum anúncio sobre um novo comandante foi feito por parte da direção. Diante deste cenário de incertezas de quem será o "professor" à beira do gramado em 2022, uma certeza fica: a direção está convicta em sua escolha. O nome trabalhado ao longo dos últimos dias segue sendo o do uruguaio Alexander Medina.

Nesta quarta-feira, o presidente do argentino Talleres, Andrés Fassi, que já havia garantido que Medina permaneceria na próxima temporada, recuou e disse que o clube de Córdoba está no mercado em busca de um novo treinador. A manifestação do mandatário argentino pode indicar que Cacique Medina, como é conhecido, realmente seja o escolhido para comandar o futebol colorado no ano que vem.

Fassi teria aumentado consideravelmente o salário para que o uruguaio permanecesse para dirigir a equipe na Libertadores 2022. Após uma bela campanha no Campeonato Argentino, o Talleres acabou na terceira colocação, conquistando vaga direta para o principal torneio continental.

Entretanto, não são apenas números ou cifras que estão em jogo para Medina. O técnico de 43 anos está atrás de um projeto, algo oferecido pelo Inter, que já apresentou suas ideias em uma videoconferência. Caso Medina desembarque em Porto Alegre e aceite o convite colorado, ele abrirá mão de disputar uma Libertadores e aceitará o desafio de iniciar um projeto inédito em sua carreira, que é trabalhar no Brasil.

Enquanto aguarda o desfecho com o novo comandante, o Inter anunciou nesta quarta-feira (22) o desligamento do auxiliar técnico Osmar Loss. Com contrato se encerrando no próximo dia 31, a direção decidiu não renovar o vínculo e dar fim ao contrato de trabalho com o profissional de 46 anos.

Loss chegou em 2020, junto com Abel Braga, e comandou a equipe de forma interina em três jogos no último Brasileirão.