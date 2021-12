Grêmio: São Paulo cede Orejuela e Bruno Alves para a disputa da Série B

Embora o Grêmio não tenha confirmado, o São Paulo pulou na frente e confirmou o empréstimo do lateral-direito Orejuela e do zagueiro Bruno Alves para a disputa da Série B na próxima temporada. O anúncio ainda não foi feito oficialmente por parte do Tricolor gaúcho, pois a direção quer apresentar um pacote de reforços para o técnico Vagner Mancini.

Com vínculo com o São Paulo até 2024, Orejuela terá 50% dos salários pagos pelo clube paulista, enquanto o time gaúcho arca com os outros 50%. Já Bruno Alves pouco foi aproveitado pelo técnico Rogério Ceni e busca ter mais chances na Arena. O defensor tem contrato até dezembro de 2023 e será pago integralmente pelo Grêmio. Com a dispensa de Paulo Miranda, a venda de Ruan ao futebol italiano e a recuperação de Kannemann, que operou o quadril, Mancini precisará de opções para o setor.

O "troca-troca" indireto entre os tricolores não para por aí. Após anunciar o lateral-direito Rafinha, na terça-feira, o São Paulo contará com mais um jogador que não permanecerá em Porto Alegre para a disputa da segunda divisão. O polivalente e questionado meia-atacante Alisson está perto de rescindir seu contrato e será jogador de Ceni em 2022.

Fora de campo, os reflexos de um ano conturbado na gestão gremista dão as primeiras caras. A direção confirmou que não ocorreu o depósito dos valores referentes aos direitos de imagem dos atletas, que normalmente são quitados no dia 20 de cada mês. O clube informou que os pagamentos serão feitos em janeiro de 2022. O clube informou, ainda, que o 13º salário e os demais vencimentos dos atletas estão em dia.

Mesmo com todo o superávit propagado nos últimos anos, a direção não conseguiu cumprir com suas obrigações. A justificativa utilizada é que o Tricolor não recebeu nenhum valor referente à participação no Campeonato Brasileiro, já que os clubes rebaixados não recebem cota. Por exemplo, o Juventude, que acabou na 16ª colocação, embolsou R$ 11,8 milhões. O Grêmio aguarda também o pagamento de parte da venda do atacante Pepê ao Porto, de Portugal.