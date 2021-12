Michel Macedo pode ser mais um reforço para a lateral do Grêmio em 2022

O Grêmio não precisou ir muito longe para buscar mais um reforço para a lateral-direita em 2022. Perto de assinar um novo vínculo com o Juventude, Michel Macedo freou as conversas com o time da Serra gaúcha para ouvir a proposta gremista. Emprestado pelo Corinthians, o jogador de 31 anos encerrou seu vínculo com o time paulista e está livre para assinar com qualquer outra equipe.

Com a não renovação de Rafinha, anunciada nesta semana pelo São Paulo, e com a venda de Vanderson para os franceses do Monaco, o Tricolor precisa de reforços para a lateral-direita. Outro nome bem encaminhado para retornar à Arena é do colombiano Orejuela, que não está nos planos do tricolor paulista e pode ser anunciado antes do Natal.

Michel disputou 31 jogos nesta temporada e deu três assistências. Livre no mercado, ele estava apalavrado com o Juventude, mas o Grêmio apareceu oferecendo o dobro do salário que o jogador tinha acertado no Alfredo Jaconi.

Por outro lado, a direção segue na busca por alternativas para a rescisão do contrato de jogadores que não estão nos planos do técnico Vagner Mancini, além de receberem altos salários. O mais próximo de dar adeus ao clube é o meia-atacante Alisson. Sem clima para seguir em 2022, o atleta deve ser desligado e fica livre para assinar com outro clube. O São Paulo é um dos interessados em contratá-lo.

O zagueiro Paulo Miranda e o atacante Everton Cardoso também aguardam uma rescisão. Afastados em meio ao Brasileirão, eles não despertam interesse de outros times e, por conta dos altos rendimentos, um empréstimo se torna inviável. Quem também se tornou uma grande dor de cabeça é o meia Douglas Costa. Nos próximos dias, o seu empresário e o vice de futebol Denis Abrahão devem se reunir para definir o futuro do camisa 10. A ideia é buscar um acordo para a saída do atleta.