Inter recorre à base para reforçar o elenco em 2022

Enquanto a direção segue no mercado em busca do novo treinador, quatro jovens do time sub-20 foram integrados ao grupo principal para a próxima temporada. O bom desempenho das categorias de base, que conquistou o Estadual, o Campeonato Brasileiro e a Supercopa, validaram o bom desempenho de algumas peças. O zagueiro Tiago Barbosa, o lateral-esquerdo Thauan Lara, o meio-campista Matheus Dias e o atacante Nicolas se reapresentam com o elenco principal já no dia 10 de janeiro. Eles se unem de forma definitiva ao goleiro Anthoni e aos atacantes Juan Cuesta e Matheus Cadorini, já incorporados ao longo deste ano.

O mais próximo de buscar uma vaga entre os titulares é Thauan Lara. Gaúcho natural de Porto Alegre, ele é visto como promessa no Beira-Rio. Com passagens pela seleção brasileira sub-15 e sub-17, o lateral-esquerdo, no clube desde os 9 anos, é o mais jovem dos jogadores anunciados, com apenas 17 anos. Nesta temporada, ele disputou 27 jogos e marcou oito gols. Pelo Brasileirão deste ano, Diego Aguirre colocou Thauan em campo por cerca de 20 minutos diante do Cuiabá.

Os outros nomes também tiveram bom desempenho no ano. Thiago Barbosa, 20 anos, é natural de Belo Horizonte, e participou da campanha vitoriosa da Copa São Paulo, em 2020. Já o volante paulistano Matheus Dias chegou ao Colorado neste ano e marcou o gol decisivo do Brasileiro, diante do São Paulo, no Morumbi. O atacante Nicolas, de Santa Cruz do Sul, está no clube desde 2017, disputou 20 partidas e marcou três gols. Foi chamado para suprir a vaga do negociado Vinícius Mello.

"São atletas que já vinham sendo observados, assim como todos os outros do elenco. Entendemos que estão aptos para o período de transição e irão começar o ano com o grupo principal. Outros jovens também podem seguir o mesmo caminho. Trata-se de um processo natural e, conforme vão mostrando trabalho na base e aparecendo oportunidades no principal, iremos abrindo caminho", explicou o diretor executivo Paulo Bracks.

Na noite da segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Inter aprovou as contas e o orçamento para a próxima temporada. O clube, que alcançou a meta de vender R$ 90 milhões neste ano, projeta faturar em negócios cerca de R$ 120 milhões em 2022. O orçamento para o departamento de futebol sofrerá redução, já que o time terá menos a receber em direitos de transmissão. As despesas são estimadas na casa dos R$ 237 mil. Neste ano, o valor foi de cerca de R$ 263 mil.