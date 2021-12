Seleção brasileira vai desfalcar times brasileiros na primeira rodada dos estaduais

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (21) as datas e locais das duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira entra em campo em 27 de janeiro, contra o Equador, em Quito, e em 1º de fevereiro, contra o Paraguai, em Belo Horizonte.

O primeiro jogo acontece um dia depois do início dos campeonatos estaduais, que começam em 26 de janeiro, conforme o calendário estabelecido pela CBF. Assim, o conflito entre as datas irá desfalcar os times brasileiros já na primeira rodada das competições nacionais.

Constantemente chamados por Tite, jogadores brasileiros como Gabriel Barbosa e Éverton Ribeiro (Flamengo), Weverton (Palmeiras) e Edenilson (Inter) devem ser ausências no início dos estaduais. Há também a possibilidade de os times perderem jogadores estrangeiros para suas respectivas seleções.

A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Catar com outras doze seleções. A equipe está invicta na competição e conseguiu garantir a vaga no mundial ao vencer a Colômbia por 1 a 0, em 11 de novembro. Além do Brasil, a Argentina também está classificada para o torneio. Sendo assim, restam apenas