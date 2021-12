Sem espaço na seleção, Cebolinha e Arthur podem trocar de clube para sonhar com o Catar

De olho em uma vaga na Copa do Mundo do Catar, pelo menos três jogadores que perderam espaço na seleção brasileira podem trocar de clube na próxima janela de transferências, em janeiro. Everton Cebolinha, Arthur e Philippe Coutinho já atuaram mais de 20 partidas cada pelo Brasil no atual ciclo para o Mundial de 2022 e têm chances de mudar de equipe para a sequência da temporada europeia.

Artilheiro e campeão da Copa América 2019, Everton Cebolinha já fez 24 jogos pelo País no atual ciclo, mas não esteve em campo nas últimas sete partidas e viu a concorrência na posição crescer, especialmente, com a grande evolução de Vinícius Júnior, do Real Madrid.

O jogador ainda não conseguiu reproduzir em Portugal o futebol de destaque que teve no Grêmio. O nível das atuações ainda está abaixo do esperado pelo Benfica, que pagou € 20 milhões em agosto de 2020 na contratação do atleta. Na última sexta-feira (17), o empresário do atacante, Márcio Cruz, detonou o técnico Jorge Jesus pelas escolhas táticas envolvendo o jogador, que tem chance de mudar de time na próxima janela.

"Se continuar assim, vamos ter de tirar o jogador daí, para que o Benfica não fique prejudicado. Se não é para colocá-lo na posição dele, então não o ponha como ala. Jorge Jesus está acabando com um jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando o Everton está ganhando confiança e melhorando, ele o tira do time", disse ao jornal português Record.

Ainda segundo a publicação, o Borussia Dortmund tem interesse na contratação do brasileiro. O clube alemão já monitorava a situação do atacante desde a última janela de transferências.

Arthur fez 21 jogos pela seleção brasileira, a maioria logo após a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas sua última aparição pelo Brasil foi em novembro de 2020. A concorrência no setor está cada vez maior, com nomes como Fred, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Gerson.

Suas atuações na Juventus não têm agradado. Na temporada passada, tinha mais oportunidades com o técnico Andrea Pirlo, mas agora com o treinador Massimiliano Allegri perdeu espaço e também sofreu com lesões. Jogou apenas cinco dos 18 jogos do time no Campeonato Italiano. No início do mês, Arthur se atrasou para um treino antes do jogo contra o Venezia e sequer foi relacionado.

A equipe de Turim enfrenta turbulências e está apenas na 6ª posição do Italiano. A expectativa é de que o clube aproveite a próxima janela de transferências para fazer reformulações no elenco.

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, PSG e Sevilla estão interessados em contar com o brasileiro e vão tentar negociar termos que facilitem uma venda, apesar dos italianos preferirem um empréstimo. Na semana passada, o empresário do jogador, Federico Pastorello, disse na premiação do Golden Boy, realizada em Turim, que o atleta pode deixar o clube pensando em carimbar passaporte para o Catar.

No Barcelona, Coutinho tenta retomar o auge de sua carreira, mas tem enfrentado obstáculos. Atuou em 12 das 17 partidas no Campeonato Espanhol, mas apenas cinco como titular, anotando dois gols e uma assistência. Segundo a imprensa espanhola, o Barça vai se reunir nesta semana com seu empresário para discutir a saída do meia, que tem o maior salário do elenco.

Coutinho não entra em campo pela seleção desde outubro de 2020, mas foi convocado no mês passado apesar de não viver bom momento na Catalunha. O meia goza de muito prestígio com Tite, que já rasgou elogios ao jogador em outros momentos. O técnico da seleção explicou que convocou o jogador já que decidiu não chamar atletas atuando no futebol brasileiro.

A seleção brasileira já garantiu vaga para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, com a grande campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas. São 11 vitórias e dois empates em 13 rodadas. No atual ciclo para o Mundial, o Brasil venceu 30 partidas, empatou nove e perdeu apenas três, marcando 83 gols e sofrendo apenas 16.