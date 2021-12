Orejuela deve ser o primeiro reforço para o Grêmio na Série B

O primeiro reforço do Grêmio para a disputa da Série B em 2022 deve ser um velho conhecido da torcida. Após uma passagem sem brilho pelo São Paulo, o lateral-direito Orejuela deve retornar à Arena na próxima temporada. Em um primeiro momento, o colombiano de 26 anos vem por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo.

Orejuela chegou ao Morumbi em março deste ano e tem contrato até março de 2025 com o tricolor paulista, que comprou 50% dos direitos do atleta junto ao Cruzeiro. A outra metade pertence ao Ajax, da Holanda. O lateral colombiano só deixou o Grêmio, pois o clube mineiro não chegou a um acordo com a direção. Agora, ele deve retornar para jogar a segunda divisão. No ano passado, ele acabou na reserva de Victor Ferraz, sob o comando de Renato Portaluppi.

Ainda não está descartado o envolvimento do meia-atacante Alisson neste negócio. Caso o jogador não seja utilizado como moeda de troca, o Grêmio deve rescindir seu contrato, liberando-o para acertar com o tricolor paulista. Já o lateral Rafinha, ex-Grêmio, foi confirmado nesta segunda-feira como novo reforço no Morumbi.

Já o lateral Vanderson teve uma mudança de destino de última hora. O lateral-direito que estava sendo negociado com os ingleses do Brentford optou por se transferir para o Monaco, da França, que atravessou o negócio. O jogador é esperando ainda nesta semana no Principado.

A meta do departamento de futebol gremista é anunciar pelo menos três reforços ainda nesta semana. Além da lateral-direita, a esquerda também é prioridade. A diretoria corre atrás ainda de dois zagueiros e de um atacante. Ao todo, podem desembarcar na Arena até sete reforços para o início da pré-temporada, em 10 de janeiro de 2022. Enquanto isso, jogadores não aproveitados serão emprestados ou terão seus contratos rescindidos.

O principal desafio para a Série B é o corte drástico no orçamento do futebol, que passará dos atuais R$ 15 milhões para no máximo R$ 7 milhões. Para isso, o vice de futebol, Denis Abrahão, terá que ser criativo em trocas no mercado nacional e na busca por nomes em mercados alternativos.