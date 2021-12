Toto Wolff diz temer por futuro de Hamilton após GP de Abu Dhabi

Toto Wolff, chefe da Mercedes, se mostrou preocupado com o futuro de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Durante a coletiva em que comunicou a desistência da equipe em apelar sobre o resultado do Grande Prêmio de Abu Dhabi, na quinta-feira (16), Wolff revelou que conversa com o piloto todos os dias e espera "que ele não desista de correr".

"Ele é o melhor de todos os tempos. Quando você olha para as últimas quatro corridas, pode ver que ele dominou no domingo (12). Não havia dúvidas de que ele iria ganhar a corrida. Mas temos que superar a dor que foi causada nele. Lewis também é um homem com valores claros e é difícil entender o que isso aconteceu", declarou o chefe da equipe.

O piloto da Mercedes liderou o circuito até ser ultrapassado por Max Verstappen na última volta. questionada pela equipe No domingo, ainda durante a corrida, Hamilton disse que o GP estava sendo manipulado.A confusão provocada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) foi muito. O safety car estava na pista após uma batida de Nicolas Latif, da Williams.

A princípio a direção da prova não permitiu que os retardatários entre Hamilton e Verstappen devolvessem a volta que haviam tomado, mas depois mudou a decisão. Com pneus novos macios, o holandês nem teve tanto trabalho para deixar o inglês para trás e vencer a corrida.

"Faremos o possível para ajudá-lo a superar esses sentimentos que ele tem para que volte mais forte, com amor pelo esporte e confie na tomada de decisões do esporte no próximo ano", finalizou Wolff.