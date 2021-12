Inter encaminha retorno de D'Alessandro ao Beira-Rio por mais seis meses

Após encerrar seu vínculo com o Nacional-URU, D'Alessandro O primeiro reforço do Inter para 2022 é um velho conhecido do torcedor.deve ser anunciado nos próximos dias para atuar por mais seis meses com a camisa colorada. Aos 40 anos, o meia argentino já tem acordo encaminhado com a direção, o que se deve fazer com que encerre a carreira com a presença da torcida no Beira-Rio, já que quando se despediu do clube, em dezembro do ano passado, o torcedor estava proibido de ir ao estádio devido à pandemia da Covid-19.

Com isso, D'Ale voltará a vestir a camisa 10, eternizada por ele próprio. Já Taison retorna com a camisa 7, onde conquistou o título da Libertadores 2010. Fã declaro do Gringo, Taison irá atuar novamente com seu ídolo. Como D'Ale está na Argentina para passar as festas de final de ano, a ideia é retornar a Porto Alegre nos primeiros dias de 2022 para assinar o novo contrato. Já se fala que o meia poderá seguir em algum cargo diretivo após o término do vínculo.

Nesta quinta-feira, a direção também encaminhou a renovação de contrato com o zagueiro Víctor Cuesta. Como tinha o vínculo encerrando em julho de 2022, o defensor argentino estava sendo cobiçado pelo São Paulo. O novo contrato do atleta com o Colorado vai até dezembro de 2023.

Após anunciar o rompimento amigável com o técnico Diego Aguirre, na noite de quarta-feira, a direção colorada segue no mercado observando o novo comandante. A chance do técnico "hablar español" é enorme. Nesta quinta-feira, o nome de Alexander "Cacique" Medina, 43 anos, do Talleres, surgiu com mais força.

Medina é ex-companheiro e jogador do técnico Marcelo Gallardo no Nacional-URU. Inclusive o treinador do River Plate já comentou algumas vezes que ele seria seu sucessor assim que deixar o clube. Ao lado de Aguirre e Alonso, também foi sondado para assumir a seleção do Uruguai. A facilidade de reformular elencos e se adaptar a um grupo de jogadores é uma das características que agradam a direção colorada. A ideia da diretoria é definir o novo técnico na próxima semana, já para encaminhar os reforços necessários para a temporada 2022.