Grêmio anuncia o fim do ciclo de Cortez, Rafinha e Diego Souza

O Grêmio anunciou no final da tarde desta quarta-feira (15), que não renovará os contratos do lateral-esquerdo Cortez, do lateral-direito Rafinha e do atacante Diego Souza. A decisão do departamento de futebol gremista faz parte da reformulação do elenco que disputará a Série B em 2022. Com o rebaixamento do Tricolor, a previsão é de que o orçamento do futebol para a próxima temporada seja reduzido em pelo menos 50%, passando dos atuais R$ 15 milhões para, no máximo, R$ 7,5 mi.

Cortez contribuiu nas campanhas vitoriosas nas conquistas da Libertadores, em 2017, e da Recopa Sul-Americana, em 2018, assim como no tetracampeonato Gaúcho. Diego Souza foi artilheiro nas últimas duas temporadas e bicampeão Estadual. Só neste ano, o atacante marcou 24 gols. Já Rafinha, chegou como indicação de Renato Portaluppi. Contribuiu na conquista do Gauchão, mas teve altos e baixos ao longo do ano.

Em nota, “o Grêmio agradece os serviços prestados e toda a dedicação dos profissionais à instituição e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”.