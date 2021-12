Com o não da Celeste, Aguirre aguarda contato do Inter

O treinador do Inter foi preterido por Diego Alonso O técnico Diego Aguirre não teve um final feliz com a seleção do Uruguai.e, agora, aguarda um contato da direção colorada para definir seu futuro. Antes mesmo de sair a decisão da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Aguirre não estava nos planos para seguir em 2022.

Entretanto, ele tem contrato com o clube até o final da próxima temporada. E, para romper o vínculo, o presidente Alessandro Barcellos terá que pagar uma multa de R$ 1 milhão. O que o mandatário aguardava era o pagamento por parte da seleção uruguaia, mas não aconteceu a contratação de Aguirre.

A reformulação no elenco já está acontecendo nos bastidores do Colorado. No início desta semana, já foram anunciadas as saídas do goleiro Marcelo Lomba, do lateral-direito Saravia e do zagueiro Lucas Ribeiro. Outras dispensas devem ocorrer ainda em dezembro. A chegada de novos reforços passa pela definição do novo comandante.

Enquanto isso, alguns jogadores titulares começam a despertar interesses de outros clubes. O atual campeão brasileiro, o Atlético-MG, estaria interessado em Edenilson. O São Paulo teria procurado informações sobre a situação de Víctor Cuesta. Patrick, que usou suas redes sociais para desabafar sobre ser usado como permuta, também tem interesse de alguns clubes paulistas.

A tendência é de que o novo treinador que desembarcará no Beira-Rio fale espanhol. Os nomes mais cotados são dois argentinos: Sebastián Beccacece, do Defensa y Justicia, e Eduardo Domínguez, do Colón. O nome de Roger Machado segue sendo citado, mas ele não deve ser o treinador, já que está livre no mercado e poderia ser anunciado a qualquer momento, após o término de contrato com Aguirre.

Beccacece é o atual vice-líder do Campeonato Argentino com o Defensa y Justicia. O treinador de 40 anos é conhecido pelo estilo explosivo, comparado a Jorge Sampaoli. Após passagens fracassadas por Racing e Independiente, o técnico adota o estilo do "jogo de posição" tão desejado pela atual direção, mas que não deu certo com Miguel Ángel Ramírez.

O outro argentino é Eduardo Domínguez. Hoje, o Colón ocupa a sétima colocação no Nacional. Mas, na temporada passada, o time de Santa Fé faturou o inédito título argentino, o primeiro em 116 anos de história. O treinador de 43 anos já comandou o Nacional-URU e o também argentino Huracán. Sem um estilo de jogo definido, o treinador se adapta ao elenco oferecido.