D'Alessandro se despede do Nacional-URU e tem futuro incerto

Um dos maiores ídolos da história do Inter está sem clube. O meia D'Alessandro encerrou seu vínculo com o Nacional, do Uruguai, e se despediu da torcida. Desde fevereiro em Montevidéu, o D'Ale disputou 30 jogos pelo clube uruguaio e marcou apenas um gol.

Sem clube, pode voltar ao Inter para disputar o Campeonato Gaúcho e fazer sua despedida oficial, com a presença do torcedor colorado. Especula-se ainda que ele possa seguir em algum cargo no departamento de futebol. Em 6 de dezembro, ele esteve no Beira-Rio, no jogo Inter x Atlético-GO.

Através de suas redes sociais, D'Alessandro, aos 40 anos, não deu indícios sobre o seu futuro. Entretanto, já declarou que gostaria de voltar a Porto Alegre, vestir a camisa do Inter e se despedir da torcida, já que seu último jogo foi com os portões fechado.

Em sua postagem, D'Ale disse que "no momento se encerra mais uma etapa da minha carreira, deixo registrado o meu profundo respeito ao Club Nacional de Football, que me abriu as portas do futebol uruguaio".