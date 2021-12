Série B terá recorde de campeões

O Campeonato Brasileiro da Série B tem a promessa de ser bastante disputado em 2022. Pela primeira vez na história, seis clubes campeões nacionais brigarão ponto a ponto por uma vaga na elite nacional em 2023. Ao todo, são 12 títulos de Série A na disputa da Segunda Divisão. Os remanescentes Cruzeiro, Vasco e Guarani recebem Grêmio, Bahia e Sport. A competição está prevista para começar no dia 9 de abril.

O tricolor gaúcho, campeão da Série A em 1981 e 1996, chega na Série B pela terceira vez em sua história. Após uma trágica temporada, com 19 derrotas e 37 rodadas afundado na zona de rebaixamento, o clube comandado por Romildo Bolzan Júnior sofrerá algumas mudanças na fotografia do grupo no próximo ano. No departamento de futebol, o vice Denis Abrahão e o técnico Vagner Mancini serão mantidos.

Outro tricolor, o baiano, também teve sua queda definida na última rodada da Série A. O clube vinha comemorando uma gestão assertiva fora de campo, mas já dava sinais de fragilidade desde a temporada passada, quando se salvou da queda na última rodada. Campeão Brasileiro em 1988, o Bahia também manteve o treinador, renovando com Guto Ferreira.

O Sport, outro campeão que caiu neste ano, retorna à Segunda Divisão após uma temporada onde investiu em figurões que não deram resposta, a maioria foi dispensada e os jovens melhoraram bastante o desempenho do time na segunda parte do Brasileirão. O Leão da Ilha do Retiro também apostará na permanência do técnico, o paraguaio Gustavo Florentín. O Sport foi campeão nacional em 1987, com título sendo confirmado nos tribunais, após uma disputa com o Flamengo.

Os outros campeões já estão na Série B há mais de um ano. O Vasco vai para sua segunda temporada em busca do retorno à Série A. Tetracampeão nacional (1974, 1989, 1997 e 2000), o Cruzmaltino está fazendo uma grande reformulação no elenco, com muitas despensas. O treinador anunciado para 2022 é Zé Ricardo. O Guarani, campeão em 1978, chegou bem perto do acesso, mas acabou perdendo a vaga para o Goiás. O técnico Daniel Paulista será mantido, mas com uma grande mudança na fotografia do grupo de jogadores.

O Cruzeiro, outro tetracampeão (1966, 2003, 2013 e 2014) na Segunda Divisão, vai para seu terceiro ano em busca do retorno à Série A. Afundado em uma crise financeira, a Raposa parece respirar novos ares. Vanderlei Luxemburgo foi mantido no comando da equipe e o experiente diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, está montando um time competitivo para 2022.