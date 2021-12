Vice de futebol confirma permanência de Mancini no Grêmio

Sob contrato até o final de 2022, Vagner Mancini segue como técnico do Grêmio para a disputa da Série B. A permanência do treinador foi revelada pelo vice de futebol Denis Abrahão em entrevista na segunda-feira ao canal do jornalista Darci Filho.

“Sim, continua. Tive uma reunião com ele pela manhã e afinamos alguns conceitos. Nossa turma vai continuar. Ele teve pouco tempo de trabalho. Demonstrou que é muito trabalhador. A cada jogo que passou, o Grêmio melhorou. Ele é um profissional extremamente experiente e tem todas as condições de fazer um grande trabalho à frente do Grêmio. Estabeleci metas e vamos buscar”, afirmou Denis Abrahão.

Aos 55 anos, Mancini foi contratado em outubro no lugar de Felipão e chegava com o objetivo claro de livrar o clube da zona de rebaixamento. Na época, ele comandava o América-MG e as negociações com o treinador foram lideradas pelo próprio vice de futebol. Em 14 jogos, o Grêmio de Mancini venceu seis partidas, empatou duas e foi derrotado em outras seis, com um aproveitamento de 47,6%.

Na entrevista o dirigente também confirmou a permanência do restante da comissão técnica. Sobre o executivo Diego Cerri, o vice de futebol disse que conversará com ele – a tendência é que siga no clube. “Vai nos ajudar a remontar o time”, completou.

O Grêmio vai passar por uma grande reformulação em seu elenco para a próxima temporada após a queda para a segunda divisão. Segundo o dirigente, a ideia é iniciar a pré-temporada com cerca de 25 ou 26 jogadores. Ele também confirmou que o time de transição jogará as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.