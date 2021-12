Galo goleia o Furacão e põe uma mão na taça da Copa do Brasil

Na última decisão de campeonato da temporada, Atlético-MG e Athletico-PR iniciaram neste domingo a disputa pelo título da Copa do Brasil. No primeiro embate das equipes pela competição, o Galo foi arrasador e goleou os paranaenses por 4 a 0, diante de mais de 53 mil torcedores no Mineirão. Na próxima quarta-feira, às 21h30min, na Arena Baixada, acontece o duelo de volta, e o Furacão precisará de um milagre para reverter a vantagem.

Com 70% de posse de bola, o Atlético sufocou o Furacão, que não conseguia ficar com a bola no campo de ataque. Com isso, os donos da casa se aproximavam cada vez mais do primeiro gol. Aos oito minutos, Santos falhou na saída de bola, Diego Costa cruzou e Hulk cabeceou para o gol, mas Thiago Heleno salvou o Athletico.

Só que de tanto amassar os paranaenses, aos 20, o Galo abriu o marcador. Zaracho chegou pela direita e ao cruzar para trás a bola tocou no braço de Léo Cittadaini. Pênalti marcado e convertido por Hulk. O gol desestabilizou ainda mais o Furacão. O Atlético manteve o ritmo forte e, aos 34, após boa troca de passes na intermediária, Keno recebeu, se livrou de dois marcadores e bateu de fora da área, no cantinho, sem chances para Santos.

O Athetico chegou perto de descontar aos 43: Terans cobrou falta frontal, mas Everson voou no ângulo e evitou o gol. E, nos acréscimos, após cobrança de escanteio, Erick cabeceou firme, para baixo, e Everson salvou de novo os mineiros.

O segundo tempo começou com um Galo menos enérgico, mas não menos perigoso. O Furacão até parecia ensaiar algo, mas o campeão brasileiro não deu espaços e ainda marcou o terceiro com a ajuda de Thiago heleno. Aos 10 minutos, o zagueiro chutou em cima de Hulk dentro da área, o artilheiro ficou com a bola e bateu cruzado. A bola passou por Santos e chegou até Vargas, que empurrou para o gol vazio.

E, aos 23, o Atlético liquidou um Furacão abatido: Jair serviu Hulk, que tabelou com Nacho e achou Vargas para finalizar e marcar seu segundo gol, o quarto dos mineiros, dando números finais no jogo de ida.